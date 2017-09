Er dette Gran Canarias aller vakreste landsby?

Den ligger nesten 1400 meter over havet, og for å bruke en loslitt frase: Gran Canarias aller vakreste landsby Tejeda ligger faktisk midt i hjertet av øya.

For best mulig opplevelse bør du ha bil, starte tidlig og helst ikke ha høydeskrekk.

Bor du langs øyas mest solsikre kyst – fra Arguineguin til Puerto de Mogán kan du kjøre fjellveien GC605 oppover.

Dette er ikke for pyser – veien svinger seg sylskarpt oppover de frodige fjellsidene. Noen steder er det så smalt at det ikke er mulig å se rundt svingen, så en må snegle seg forbi.

Tejeda er omkranset av det mektigste og fineste landskapet på øya, og ble kåret til Spanias vakreste landsby for to år siden. Landsbyen er den eneste landsbyen som har fått utmerkelsen på Gran Canaria.





Hellige fjell i mektig landskap

Fra landsbyen kan en se det hellige fjellet Roque Nublo (1813 moh.). Den 80 meter høye monolitten regnes som en av de største naturlige klippefremspringene i verden, og ble vernet naturområdet i 1987. Klippen er det høyeste punktet etter fjelltoppen Pico de las Nieves («Snøtoppen») med sine 1949 meter over havet.

I dag er Roque Nublo høydepunkt på flere av de populære turene i området – turen opp er på ca. fem kilometer. På veien ses også klippene El Reloj, El Fraile og La Rana som ligger på rekke og rad.

Tejeda Ligger midt på Gran Canaria, 1050 moh. Befolkning: ca. 2000 (2013). Kjente landemerker: Roque Nublo, Roque Bentayga og Cruz de Tejeda. Mandelblomstfestivalen Fiesta del Almendras en Flor foregår i månedsskifte januar/februar. Ble kåret til en av Spanias vakreste landsbyer i 2015, den første på Gran Canaria. Reisen dit: Det tar rundt halvannen time fra Puerto Rico og omegn med bil. Du kan også kjøre ta veien om Telde på vei til eller fra, da kjører en over Snøtoppen blant annet. Det går rutebusser fra Las Palmas til Tejeda (301 og 303), det tar ca. to timer. Det er også mulig å ta buss fra Maspalomas og de andre byene rundt.

På klare dager kan en se Spanias største fjell, Teide (3710 moh.) på Tenerife, og «Snøtoppen» på Gran Canaria. Fjellklatrere og syklister finner gjerne veien opp hit, men turmulighetene er mange også for spreke turister som vil ta beina fatt – turstiene er godt merket.

Mandeltær i full blomst

Tidlig formiddag står solen høyt på himmelen og varmer godt, selv om vi er milevis fra kysten. Tejeda er et populært reisemål for så vel øyas fastboende, som turister.

I januar og februar blomster mandeltrærne rundt hele byen og gjør den vakre landsbyen om mulig enda finere. Mandeltrærne har hvite, rosa eller hvitrosa blomster og dufter søtt.

Produksjon av mandler er viktig for innbyggerne, og mandlene brukes til marsipan og til den spanske desserttradisjonen «Bienmesabe» – honning og eggehvite med kvernede mandel. Dessertens navn er direkte oversatt til «det smaker godt for meg», og er en av Gran Canarias aller mest berømte desserter. På øya selges den gjerne knust og strødd over kakene eller ved siden av.

Ta en matbit på torget

Ta beina fatt rundt i de fine brosteinsgatene og se på de hvite husene med rød teglsteinstak. Det ligger flere museum i landsbyen, bare følg skiltene som er satt opp i de smale gatene.

Etter en god rusleturen i januarsolen er det klart for tapas på torget. Landsbyen har flere små restauranter, hvor av flere av dem også selger lokale herligheter – ost, vin, frukt og grønt.

På torget rett ved kirken ligger La Tienda de Paco. Store, beige parasoller henger over noen av bordene utenfor, solen har begynt å varme oppe i fjellene.

Menyen er tradisjonell tapas med en kanarisk vri, spanske oster og selvsagt spansk skinke serveres med ferskt brød og tomatsalat.

Skinken smelter på tungen, det samme gjør den ferske osten. Kanariøyene startet også med vinproduksjon for en del år siden og vin fra Lanzarote har funnet veien til norske polhyller. Er du nysgjerrig på Gran Canaria-vin bør du prøve rødvinen laget på 1175 meters høyde av lokale druesorter.

Men hvorfor ta turen fra strandparadis og langt innover på øya? Turen passer fint hvis en er mettet av strandliv og vil se noe helt annet – inntrykket av Gran Canaria som kun fest og fart eller strand- og badeliv endres underveis.

Langs fjellveien er faunaen en helt annen enn ved kysten. Det er enorme furutrær (kanarifuru) med store nåler, mandeltrærblomstene står i full blomst i noen uker i januar og februar og i fjellsidene vokser også agave og aloe som gir aloe vera. Turen er et perfekt avbrekk til sol, strand og sjø en dag.

Tips: For å unngå massive turisthorder, velg en ukedag. I helgene er det fullt av både lokale og turister i den lille landsbyen. Kjør tidlig, så unngår du trafikk og syklistene oppover de smale fjellveiene.