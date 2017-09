Han er den yngste som har besøkt alle verdens land. Inspirasjon? En nordmann.

Han er bare 24,5 år gammel. Og ja, det halve året er faktisk viktig i verdensrekordsammenheng.

Amerikanske Eric Thanh Nam Nguyen ble 16. mai verdens yngste reisende som har besøkt alle verdens 198 land.

Da slo han den tidligere rekordholderen James Asquith som nådde alle verdens land som 24 år og 192 dager gammel i 2013. Nguyen var altså noen uker yngre enn ham og dermed er han den yngste.

Rekorden er sendt inn til Guinness rekordbok og skal verifiseres endelig av dem.

Inspirert av nordmann

For rundt tre år siden tok Nguyen kontakt med norske Gunnar Garfors (42). Han var da den yngste nordmannen som hadde besøkt alle verdens land. Nguyen skrev at han var svært inspirert av nordmannen og hans rekordforsøk.

Noen uker før den ferske rekorden var i boks, kontaktet han Garfors på ny.

– Da hadde han 20 land igjen og noen av dem var «vanskelige». Jemen, Libya og Eritrea, som han til slutt endte opp i, forteller Garfors.

Visum-trøbbel i veien for rekord

Nguyen slet med å få visum til det siste landet på listen: Eritrea. Det ble så ille at rekorden holdt på å ryke. Etter tre forsøk fikk han endelig visum. Landet er for øvrig et av de aller vanskeligste i verden å besøke.

Reist fra han var liten

Reiselysten startet allerede som barn. Foreldrene hans var reiseglade og de tok med seg Eric overalt. Da han var 18 ble han skikkelig bitt av reisesyken og reiste for første gang alene til Australia og Asia.

24-åringen ble gjort oppmerksom på de to globetrotterne Garfors og Asquith. Sistnevnte hadde vært i over 100 land allerede da han var 20 år.

Han bestemte seg for å følge i deres fotspor og satte studiene på vent. Det angrer han ikke på. Nå som alle land i verden er besøkt, venter medisinstudier.

– Akkurat nå studerer jeg, det er mye å lære, forteller Nguyen, som sitter midt i eksamenslesing når vi chatter med ham om reiserekorden.

Kom til Norge

Nguyen besøkte også Norge i vår. Da møtte han Garfors og Tay-young Pak (som også er en del av vårt eget reisepanel og er på en pågående jorden-rundt-reise). De bereiste gutta er imponert.

– Det er veldig at han har klart dette med relativt beskjedne midler. Og i motsetning til en del rekordjegere, så har han faktisk vært skikkelig i alle landene og ikke bare på flyplassen eller krysset grensen i ti minutter før han returnerte. Dermed kan han også uttale seg om de ulike landene og hvordan det er der, påpeker Garfors.

Og 24-åringens inntrykk av Norge? Først og fremst dyrt. Han betalte 600 kroner for en middag – den aller dyreste han noen gang har kjøpt.

Tre års reise har kostet i underkant av 70.000 dollar, men da har han bodd gratis store deler av turen og ved hjelp av sofasurfing.