Norwegian-kunder i villrede: Rekker vi reisen vår i sommer?

Mandag denne uken ble 18 Norwegian-flyvninger kansellert. Det samme skjedde på denne tiden i fjor – da ble tusenvis av passasjerer berørt .

– Vi skal fly mandag kveld med Norwegian. Dagen etter reiser vi videre med KLM til Kina. Siden vi ikke har gjennomgående billett, så har ikke Norwegian, ifølge dem, formelt ansvar for å ombooke billetter eller erstatte tapet dersom vi mister flyet til Kina, derfor er det avgjørende at vi kommer frem i tide, sier Lena Amalie Hamnes, som reiser med mann og to barn.

Hun og flere andre passasjerer har skrevet innlegg på Norwegians Facebook-side. Kommer de seg av gårde på sommerferie? Kan de stole på at Norwegian flyr fra Evenes til Oslo, slik at de kommer seg videre til Kina for tre ukers ferie?

Hamnes ba også Norwegian om mulighet til å endre billetten til en tidligere flyvning eller til førstkommende søndag.

Du kan ha krav på tusenvis av kroner dersom du er rammet av flykaoset.

Godt forberedt

Hamnes vet godt at de må være ekstra forberedt når de skal fly innom Oslo Lufthavn for deretter å fly videre utenlands.

– Klok av skade og forberedt på alt fra uvær til tekniske problemer, bestiller vi alltid fly ned dagen før. Da føler vi at vi er på den sikre siden.

Norwegian kan ikke garantere at det ikke blir flere kanselleringer utover sommeren.

– Norwegian sier vi må være forberedt på at det kan skje kanselleringer også fremover. Men for vår del taper vi så mye penger dersom kansellering skjer mandag kveld, at vi rett og slett ikke kan risikere det. Samtidig mener jeg det er graverende at årsaken til kanselleringer er planlagte oversalg av seter og at de forventer at ansatte i Norwegian skal jobbe ekstra i ferien sin, sier Hamnes.

Norwegian hadde færrest innstillinger i juni

Det er en fortvilende situasjon for de mange som nå skal starte ferien sin med Norwegian. Martin Skaug Halsos, Forbrukerrådet

Norwegian: Vi beklager at så mange er blitt berørt

– Kan passasjerene stole på at de kommer seg av sted på årets sommerferie med dere, Norwegian?

– Vi beklager på det sterkeste at så mange passasjerer er blitt berørt av kanselleringer de siste dagene, og forstår at mange er bekymret. Vi gjør absolutt alt vi kan nå for å gå på rute resten av sommeren, og har tatt flere grep, sier pressekontakt Astrid Mannion-Gibson i Norwegian.

Hun sier videre at de skal gjøre det de kan for å gjenvinne tilliten blant kundene, men at ingen flyselskap kan garantere at flyene skal gå i rute til enhver tid.

Det er opprettet et eget kundesenter som hjelper berørte passasjerer med ombooking, kjøp av andre billetter eller alternativ transport, påpeker pressekontakten.

Norwegian har tilbudt pilotene å selge fridager for å sikre trafikken .

– Vi har allerede fått veldig god respons fra våre piloter, og mange er villige til å stille opp for å sikre sommertrafikken. I tillegg ser vi også på muligheten til å leie inn flere «wetlease-maskiner» (dvs. å leie fly av andre flyselskap, jour.anm.) fremover, sier Mannion-Gibson.

Vil unngå Norwegian nå

For familien i Svolvær er et alternativ å bestille nye flybilletter til Oslo, et annet er å kjøre. Men det er 170 mil, så Hamnes kvier seg.

– Det er ikke så attraktivt, men vi skal komme oss av gårde uansett. Det aller beste er jo om Norwegian gir oss forsikringer i god tid om at flyet ikke blir kansellert eller booker oss om til tidligere fly. Får vi ingen slike forsikringer, ender det vel antagelig med at vi bestiller ny reise med SAS. Så får heller Norwegian skjemmes hvis ikke de vil refundere den ekstra utgiften, sier Hamnes.

For henne er det neppe aktuelt å bestille feriereise med Norwegian igjen.

– Vi forbrukere gjør bevisste valg hele tiden, og nå gjør jeg et bevisst valg. Alle har lovbestemt rett til ferie, også piloter og ansatte i Norwegian. Det blir helt feil dersom flyselskapet planlegger sine ruter med den forutsetning at piloter og andre «selger» feriedagene sine. Det undergraver på mange måter viktige forutsetninger og betingelser i arbeidslivet, og det ønsker jeg ikke å belønne videre. Personlig vil jeg heller betale litt mer for flybilletter og være sikret at det er nok folk på jobb og at flyet går, sier Hamnes.

Samme rettighetene uavhengig av billettype

Forbrukerrådet sier det er en fortvilende situasjon for nordmenn som i disse dager starter ferien sin med Norwegian.

– Vi forstår at folk som har satset på Norwegian for å komme seg av sted med et annet flyselskap til Kina er svært bekymret for situasjonen og ønsker å sikre seg at de kommer med flyet, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet.

Hamnes bestilte fire billetter til rundt 3000 kroner i den rimelige prisgruppen hos Norwegian. Flybillettene med KLM kostet rundt 43.000 kroner. Forbrukerrådet sier at det ikke spiller noen rolle hva slags billettype du har kjøpt – du har krav på penger tilbake ved en kansellering.

– Selv om du har kjøpt de billigste billettene, så har du de samme rettighetene. Blir reisen innstilt, så skal du få pengene tilbake, sier han.

For å sjekke hva du har krav på kan du kan bruke Forbrukerrådets flyrettighetskalkulator.

Bestill ny billett og krev penger tilbake

Forbrukerrådet mener at Norwegian bør gjøre alt de kan for å få passasjerene i luften. Deres råd til passasjerene er å booke om, og be om penger tilbake i etterkant.

Men det kan være hake:

– Du kan ikke kreve ombooking før innstillingen er skjedd, om du ikke har en billettype som åpner for det. Det du kan gjøre er å kjøpe en billett med et annet selskap, og deretter få Norwegian-billetten refundert om avgangen blir innstilt. Det kan føre til at du taper penger, særlig hvis du har en billig billett. Men du kommer i alle fall frem i tide, slik at ikke resten av ferien blir ødelagt, sier Halsos i Forbrukerrådet.