Oslo er kåret til en av verdens beste byer å besøke i 2018

Det jubles hos VisitOslo – hovedstaden kom med på den prestisjetunge listen «Best in Travel» fra Lonely Planet. Reisebokselskapet kårer hvert år de beste landene, byene og områdene å besøke.

Og i år er Oslo med på den prestisjetunge reiselisten.

– Dette er helt rått. Å bli valgt ut av Lonely Planet er en stor ære. Dette ville aldri ha skjedd uten byens hardtarbeidende reiselivsbransje. Det er så mye positiv energi i Oslo om dagen, og vi gleder oss til å ønske flere reisende velkommen, sier en stolt Christian Lunde, administrerende direktør i VisitOslo.

Han tror listen vil ha effekt på besøkende til byen – både på lang og kort sikt gjennom hele året.

– Mange reisende bruker disse listene som pålitelig verktøy og inspirasjon for reiser. Og det er veldig bra for besøk til Oslo. Det dyrker også en stolthet blant enda flere Oslo-entusiaster, mener Lunde.

Han er stolt av å havne på listen blant millionbyer som Detroit og Sevilla. Dessuten smaker det ekstra godt å være den eneste nordiske byen på listen.

Lonely Planets topp ti byer å besøke i 2018:

Sevilla, Spania Detroit, USA Canberra, Australia Hamburg, Tyskland Kaohsiung, Sør-Korea Antwerpen, Belgia Matera, Italia San Juan, Puerto Rico Guanajuato, Mexico Oslo, Norge

– Oslo har en spesiell følelse

Lonely Planet velger byene ut fra innspill fra egne ansatte, bloggere og andre reisende. Så blir forslagene debattert og listen valgt. De ser på kriterier som jubileer og andre spesielle hendelser som skjer. Og selv om Operahuset fyller 10 år og kongeparet feirer 50-årsbryllupsdag, så er det byens nye arkitektur og matscene viktige kriterier.

Talsperson James Smart for Lonely Planet sier Oslo er veldig spennende om dagen og en by de følger med på.

– Oslo har en spesiell følelse takket være byen og folkene som bor der. Den nye delen av byen langs fjorden, kaffekulturen og ny, spennende arkitektur er med på det, sier Smart.

Norsk globetrotters favorittby er med

Vi spurte globetrotter og redaktør i reisemagasinet Vagabond, Helge Baardseth, hva han mener om den ferske listen.

Her er hans dom.

1. Sevilla. En strålende by, mye av Andalucía på et sted. Og noe som vi ofte ikke tenker på – det er en havneby. Norske vikinger var på plass her (erobret byen, men klarte ikke å erobre omlandet) allerede på slutten 800-tallet, så her snakker vi om en norsk reisetradisjon.

2. Detroit. Jeg tror dette er en av USA mest spennende byer. Bilindustrien gikk det dårlig med, men nå skjer det mange nye ting. Det er likevel lang vei frem.

3. Canberra har jeg ikke noe forhold til.

4. Hamburg – en av mine virkelige favoritter. Den er ikke blitt mindre favoritt etter at byens signalbygg nummer ett åpnet: Elben Philharmonie. Og med min yndlingsbutikk som holder til i den arkitektonisk severdigheten Chilehaus, nemlig Manufactum.

5. Kjenner ikke Kaohsiung.

6. Det måtte komme. Jeg var mye i Antwerpen den tiden byen var ganske nedslitt. Mange norske krigsseilere bosatte seg her, ofte alkoholiserte skjebner. Nå er den noe helt annet.

7. Matera i Sør-Italia: Her har det ikke skjedd så mye på mange år, det er i seg selv en attraksjon. Forsvarer absolutt sin plass.

8. San Juan? Javel, tatt til underretning.

9. Guanajuato: Gruveby, ikke min favoritt, men de har et fenomenalt teater.

10. Oslo: En by med så mange kvalitet at jeg synes den fortjener en plass på listen. Ikke så «grand» som mange andre byer, men en levende by i alle årstider.

Gøy at Oslo bemerker seg

Den ferske kåringen har også nådd reiselivsdirektøren i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

– Dette er helt fantastiske nyheter. Vi er svært glade på Oslos vegne. Vi ønsker å vise frem mer av byene våre, mat og kultur fremover, i tillegg til den fantastiske naturen. Dette er et synlig bevis på at vi gjør oss bemerket innenfor dette området også, sier hun.