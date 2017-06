Over halvparten av utenlandsreisende skal hit i sommer

I år er feriebudsjettet styrket, etter noen år med litt mer beskjedne anslag enn toppåret 2014, ifølge Hovedorganisasjonen Virke som la frem ferske reisetall tirsdag formiddag.

Feriebudsjettet for en norsk husstand ligger i år i snitt på 40.200 kroner mot 39.400 kroner på samme tidspunkt i fjor. Vi bruker dobbelt så mye på ferieturen utenlands enn i Norge.

– Det er riktignok ikke så høyt som i toppårene, men vi ser en økning. Aller mest bruker vi på utenlandsferien – som attraksjoner og restaurantbesøk, sier direktør Sverre McSeveny-Årli i Virke Reise Utland.

Undersøkelsene er foretatt to ganger årlig siden 2013.

– Rekordmange skal ha sommerferie

57 prosent av dem som skal ta sommerferie, skal utenlands. Kombinasjon er et nøkkelord: Mange nordmenn mikser utlandet og ferie på hytte, camping eller annet i Norge.

Antall nordmenn som skal ta sommerferie er høyere enn noen gang tidligere, viser Virkes undersøkelser.

– 78 prosent oppgir at de skal ta sommerferie i år, det er rekord, sier direktør Line Endresen Normann i Virke Reise Norge.

Antallet som skal bli hjemme i ferien øker også.

– Flere vil være hjemme i år enn tidligere, 38 prosent mot 32 prosent i fjor. Mange vil ordne i hage og hus, og ellers være turist i egen by, sier hun.

Hellas vinner sommeren

Totalt skal 750.000 nordmenn på pakketur i sommer, av dem skal halvparten til Hellas .

Hos reiseselskapet Apollo er Hellas den store vinneren. De ser også en oppgang på Bulgaria for sommeren.

Men det er Kreta som er den store vinneren. Halvparten av alle som skal på pakketur skal til Kreta – 160.000 nordmenn.

– Det er ikke så rart, Kreta har alt og treffer både barnefamilier, aktive folk og vennegjengen, mener pr- og kommunikasjonsansvarlig Beatriz Rivera i Apollo.

Virke har kontaktet de største reiseoperatørene og bedt dem se på hvilke reisemål som er mest populære i sommer:

Topp fem reisemål

Kreta Mallorca Rhodos Kroatia Kypros

Kilde: Apollo, Ving, Tui (tall basert på antall solgte seter i skoleferien 2017)

Sydensalget øker

Salget har ifølge Norges største reisebyråkjede, Ticket, økt med 14 prosent. Det må været får «skylden» for. En kald vår med en snørik mai, har fått folk til på bestille seg sikre soltimer.

– Mange fikk nok skrekken, så for seg en kald og våt sommer og sikret seg en tur sørover, mener markedssjef Ellen Wolff Andresen i Ticket.

Dyrke egne interesser

Sol og bad er fortsatt viktig for nordmenn på reise, men dyrking av egne interesser og hobbyer blir stadig viktigere.

22 prosent sier de vil dyrke egne interesser på reise. Det kan være alt fra trening til kunst og kultur, vin og mat.

– En kombinasjon blir viktigere nordmenn på reise. Totalpakken er viktigere for folk og man vil mer betale for det, sier Endresen Normann.

Høstferien øker også

37 prosent sier de skal ta høstferie i år, det er det høyeste noen gang, ifølge Virke.

– Høstferien etablerer seg som et reelt feriealternativ i år. Hytten er populært i høstferien, men vi ser også at mange blir hjemme, sier Endresen Normann.

Det en stor økning som velger å reise utenlands i høstferien. Å sikre seg soltimer får en del av æren. Så da er det ikke overraskende at det viktigste i høstferien er sol og bad for utenlandsferierende.

– Det tyder at reiselysten er høy. Men det er nok noe som tyder på at man vurdere høstferien som et klart alternativ til hovedferien. Å sikre seg noen soltimer er viktig for folk, sier McSeveny-Årli.