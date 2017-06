På denne Italia-turen dropper du pizzaen

Å spise for å leve er ikke noe de kaster bort måltidene sine på i Reggio Emilia. I dette gastronomiske paradiset øverst på den italienske strømpebåndskanten, lever de for å spise.

Og det er ikke mat vi forbinder med et sunt Middelhavskjøkken de koser seg med. Byen ligger midt i smørøyet av Italias beste landbruk, og kan derfor fråtse i parmesanost, vellagrede skinker og deilige viner.

Olivenolje bruker de sjelden. Her går det i ekte smør, noe alle gode kokker vet verdien av. Smakene er runde og behagelige. Aldri hisset opp av chili som i sør.

Mat + vin = sant

– Et måltid uten vin kaller jeg frokost, sier Alberto Medici.

Han driver regionens eldste vingård, Medici Ermete, og sprudler om kapp med lambruscoen når han forteller at de lokale råvarene er en perfekt match for vinene han vet har et litt lurvete rykte i utlandet.

– Men ikke døm lambruscoen før du har smakt de dype, røde variantene våre, sier han.

De minner mer om rødvin enn rødbrus, og de lette perlene er en perfekt motvekt til fet mat som Parmigiano Reggiano-ost og culatello-skinke. Mer om det senere.

Prendiamo UN aperitivo!

Først må vi ut på gaten. Brosteinsgater, selvsagt, som seg hør og bør i en by som ligger langs den gamle, romerske veien Via Emilia.

Det yrer av liv under buegangene, og på de lekre åpne plassene Piazza Prampolini og Piazza Fontanesi er aperitivoritualet i full gang.

Klokken har akkurat passert halv syv, og i Italia trenger man ikke fredagspils som alibi for å gå ut og ta et glass i godt selskap. Selv på en hverdag. Det er Milano som er episenteret for aperitivokulturen, men den har for lengst tatt hele Nord-Italia med storm.

– Jeg elsker aperitivo! Det er supersosialt, og ruinerer selv ikke meg som er student, sier guiden min Martina Danza, og forklarer konseptet: Du betaler litt mer enn vanlig for vinglasset eller cocktailen din (mellom 7–15 euro), og kan til gjengjeld forsyne deg fritt fra aperitivbordet. En fantastisk måte å smake på ting du kanskje ellers ikke ville ha bestilt!

Ingen turistmenyer

Reggio Emilia er ikke helt som andre italienske byer. Det er ingen slitne fasader, og trafikkbildet er stille og rolig.

Men det som virkelig er annerledes er fraværet av andre turister. Gourmetturistene er nemlig for opptatte med å fordøye maten i nabobyene Bologna og Modena som ligger langs den samme kulinariske aksen som Reggio Emilia.

Innimellom hører du noen som bestiller «UN spritz» med utenlandsk aksent, men stort sett er det «reggianerne» selv som fyller gatene, plassene og barene med liv og røre.

Det er kanskje derfor maten er så fantastisk? Her smaker mannen i gaten forskjell på prosciutto di Parma og culatello de Zibello.

For trodde du at Parmaskinke var det ypperste av skinkekunst? Prøv culatello, laget av et eksklusivt, håndskåret stykke som sitter øverst på grisens rumpe. Poenget er at ingen tør å tulle med kunnskapsrike, italienske matvrak når de setter seg til bords, så typiske turistrestauranter finnes ikke.

Gudskjelov!

Seks ting må du smake

Culatello – Kongen av skinker, opprinnelig fra bitte lille Zibello.

Parmigiano Reggiano – Osten som gir gourmetpreg til risotto, pasta og pesto. Egner seg godt på egen hånd til et glass avkjølt Lambrusco. Bare prøv!

Cappelletti in brodo – Knøttsmå pastafatler med fyll i kraftig buljong. En lokal spesialitet.

Gnocco fritto – Brødhimmelen åpenbarer seg når du smaker gnocco fritto for første gang. Myke puter av fritert brød, som du fyller med den beste spekemat.

Lambrusco – Har du klissete minner om Lambrusco fra åttitallet? Glem dem. Lambrusco er i dag en fullverdig vin med beskyttet betegnelse.

Balsamicoeddik – Det er ikke bare nabobyen Modena som produserer eddik i verdensklasse. Lagringskunsten perfeksjoneres også i Reggio Emilia, og de elsker en dråpe balsamico på sin parmigiano.

Tre gode restauranter

Antica Salumeria Pancaldi – Restauranten er også delikatesseforretning for Reggio Emilias kvalitetsbevisste beboere. Gå ikke glipp av skinkene, osten og raviolien.

Adresse: Via Broletto 1 www.salumeriapancaldi.it

A Mangiare – Litt i utkanten av bykjernen ligger denne vidunderlige restauranten som tryller frem hjemmelagde retter du aldri glemmer. Folkelig og typisk italiensk.

Adresse: Viale Monte Grappa 3 www.ristoranteamangiare.it

Caffè arti e mestieri – Her tryller Michelinkokk Gianni d’Amato bak grytene. Restauranten ligger i en idyllisk hage bak Max Maras flaggskipsbutikk, og rettene er dels eksperimentelle, dels tradisjonelle.

Adresse: Via Emilia 14 www.giannidamoto.it

Reisefakta Reggio Emilia

Fly direkte fra Oslo til Milano, og ta tog derfra til Reggio Emilia.

Det går både hurtigtog og langsomt tog.

Eventuelt kan du fly direkte til Verona, og ta buss derfra.