SAS-streiken: Hvilke rettigheter har du ved flystreik?

Det er varslet at alle SAS-pilotene skal tas ut i streik fra torsdag. Det betyr at tusenvis av norske passasjerer kan bli rammet, hvis streiken eskalerer.

SAS opplyser at flytrafikken ikke rammes mandag til onsdag denne uken.

– For å ta dagen i dag først, så er det slik at de to norske pilotforeningene har gått i konflikt. Dette er pr. nå en konflikt av teknisk art, og påvirker ikke trafikken eller kunder. Men så er det varslet tiltak fra torsdag som skulle kunne påvirke trafikken. Her er det viktig for våre kunder å vite at vi arbeider med å få til en løsning og komme til enighet før torsdag, sier pressekontakt Tonje Sund i SAS.

Hun legger til at de fortløpende oppdaterer hjemmesidene og deler også informasjon i sosiale medier.

– Vi gjør selvfølgelig alt vi kan for å hjelpe våre passasjerer dersom pilotforeningene velger å trappe opp, sier hun.

– Hva betyr det i praksis?

– Det får vi komme tilbake til dersom pilotforeningene velger å trappe opp, nå er fokus på å komme til enighet. Men vi vil naturligvis gjøre alt vi kan for å bistå våre passasjerer.

– Et streikevarsel utløser ikke rettigheter

På SAS’ Facebook-side fortviler folk over en potensiell storstreik. Mange skriver at de skal reise i løpet av uken – og lurer på hvordan de skal planlegge fremover.

– Vi forstår at det er risikofylt når en streik nærmer seg, det har de fleste, også flyselskapene, forståelse for. Streikevarsel er et redskap som brukes i forhandlinger av partene, og sier dermed lite om den faktiske risikoen om streik. Men vær likevel mentalt forberedt på at det kan skje, sier juridisk rådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Han understreker også at en streik fort kan bli avblåst – så om du ikke har fått beskjed om at din flyvning er rammet, møt opp som vanlig.

– Det er viktig å merke seg at et streikevarsel ikke utløser rettigheter.

Iversen minner også om at flyselskapene ved en streik som utløser kanselleringer, skal opplyse passasjerene om deres rettigheter.

Dette gjør du ved flystreik, ifølge Forbrukerrådet:

Blir flyet ditt kansellert, har du krav på enten å få pengene tilbake, eller kreve alternativ reise så snart som mulig. Ønsker du å booke om reisen, kan du kreve å bli ombooket til en annen flyvning så fort som mulig eller til et senere tidspunkt. Reisen skal være av samme kvalitet som den du opprinnelig kjøpte – det vil si at økonomi forblir økonomi ved en ombooking. Det tar inntil syv dager å få penger igjen, hvis du velger det alternativet.

Forbrukerrådet har laget en rettighetskalkulator der du kan sjekke hva du har krav på: