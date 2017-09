Skal du besøke familiepark i høstferien? Her er prisene og aktivitetene

Slik laget vi prisoversikten

Familieparken er valgt ut av redaksjonen. Geografisk spredning er viktig – så det er nevnt parker fra store deler av landet.

Noen av aktivitetene i parkene kan være stengt eller er væravhengige i høstferien. Det gjelder oftest en del badeaktiviteter.

Overnatting: En del av familieparkene tilbyr overnattingsmuligheter, men ikke alle. De fleste byene har et stort utvalg av overnattingsmuligheter med alt fra camping og hytter til leiligheter og hotell.

Overnattingen er basert på to netter, for to voksne og to barn i alderen 4–12 år. Datoene vi har søkt på var 6.- 8. oktober og 10. – 12. oktober. Prisene kan variere noe i de ulike høstferieukene.

Prisene er hentet fra de ulike nettsidene. Flere tilbyr rabatter på onlinebestillinger.

Flere av parkene har gratis inngang for de aller minste – enten under seks år, tre år eller to år. En del parker tilbyr også rabatterte familiebilletter og rabatter hvis en for eksempel kjøper tredagersbilletter.