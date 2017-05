Slik unngår du å bli blakk når du besøker denne vakre turistfellen

Det er tre ting som kan ruinere en Venezia-turist raskere enn du rekker å si gondol. Det ene er hotell, det andre er restauranter og det tredje er transport.

Du har sikkert hørt ryktene om overpriset kaffe på Markusplassen, og vannbusser som koster sytti kroner for en fem minutters overfart? Glem det!

Slik bor du billig

Venezias hoteller er enten overdådige palass med pompøse priser, eller knøttsmå, dyre hotell som ikke har luktet nymalt på denne siden av tusenårsskiftet.

I denne jungelen skal det litt til for å finne de ærlige hotellprisene, men Hotel San Samuele er et godt eksempel. Det har bare én stjerne, men den skinner.

Lengst ned i saken finner du eksempel på tre rimelige hotell, tre rimelige bacari-barer og tre billige måter å komme seg rundt på

Her er det rent, hyggelig og ikke minst er beliggenheten sentral bare ti minutter fra Markusplassen. Slå kloa i et dobbeltrom for en femhundrelapp pr. natt, og da snakker vi kroner, ikke euro.

Oddsen for å spare noen kroner på overnatting stiger kraftig i november, desember og januar, når Venezia tar på seg vinterfrakken. Flaks for oss er det også på den tiden av året at lagunebyen åpenbarer seg på sitt mest autentiske.

150 kroner for en cappuccino?

Stakkars Venezia. Byen har fått matryktet sitt besudlet av turister som ikke vet hva de driver med. Slikt sårer stoltheten til en italiensk by som skulle ønske at flere valgte å spise lokale spesialiteter fremfor å insistere på napolitanske retter som lasagne og pizza.

Reisen Norwegian flyr direkte fra Oslo til Venezia, og SAS flyr med en mellomlanding. Fra Marco Polo flyplassen tar du Alilaguna vannbuss til Markusplassen for 15 euro.

Men hovedsynderen som har plassert byen på spreng-reisekassen-kartet, er Caffè Florian på Markusplassen , også kjent som verdens eldste kafé.

Sitter du ved baren inne, koster cappuccinoen fem euro. Sitter du ute på terrassen, koster den ti. Spiller orkesteret, noe de gjør fra mars til november, legges det på et musikkgebyr på seks euro pr. person på regningen.

Og vips, får du en cappuccino til hundre og femti kroner!

Spis smart – og budsjettvennlig

Men det betyr selvsagt ikke at du må tømme bankkontoen hver gang du blir kaffetørst. På mindre kjente etablissement koster kaffen femogtyve kroner, og et glass forfriskende spritz koster sjelden mer enn førti kroner glasset.

Når det gjelder mat, er det de små kneipene du skal se etter. Såkalte bacari . Her serveres det brødbasert fingermat kalt ciccetti , med deilige toppinger som kremet bacalao ( baccalà mantecato ), stekt mozzarella ( mozzarella in carrozza ), kjøttboller ( polpette ) og blekksprut ( seppioline ). Disse serveres mens du står i baren med et glass prosecco.

De siste fem årene har det utviklet seg en ciccettikultur i Venezia som ikke er så ulik tapaskulturen vi kjenner fra Spania, og du kommer langt med en hundrings.

Skal, skal ikke?

Det kommer et punkt i Veneziaoppholdet, særlig for forelskede par, hvor man må ta stilling til om man skal ta en gondolferd eller ikke.

På dagtid koster det åtti euro for en halvtime, men vær på vakt når det gjelder gondolførernes taktikker. De hevder gjerne at prisen er pr. person, og fyller helst gondolen til den er full. En gondoltur er derfor ikke for alle, og mange vil føle seg som en erketurist når andre turister fotograferer dem fra broene.

Når det er sagt, så husk at gondolene har fraktet lokalbefolkningen på kanalene siden 1200-tallet, og klarer du å fokusere på det, så er dette faktisk en veldig autentisk opplevelse.

Tre rimelige hotell

Bestiller du rom i god tid i lavsesongen har du gode odds for å bo billig.

Hotel San Samuele – Sjarmerende, lite hotell med perfekt beliggenhet. Bedre får du det ikke i Venezia til den prisen. Pris fra 500 kroner. www.hotelsansamuele.com

Hotel San Luca – Består av hovedbygg, en sidebygning og to leiligheter, og er en god deal midt mellom Markusplassen og Rialtobroa. Pris fra 900 kroner. www.hotelsanlucavenice.com

Pensione Seguso – Store rom med antikvarisk verdi og beliggenhet rett ved kanalen San Vio. Enkelt og sjarmerende. Fra 1200 kroner. www.pensionesegusovenice.com

Tre billige transportmidler

Med mindre du heter George Clooney bør du droppe vanntaxi som fort koster 120 euro for en tyve minutters tur.

Vannbuss – En enkeltbillett koster 7,50 euro, mens en 24-timersbillett koster 20 euro. Et 2-, 3- og 7-dagers pass koster henholdsvis 30, 40 og 60 euro.

Traghetto – Dette er gondoler uten stoler som brukes for å frakte lokalbefolkningen over Canal Grande. De koster 50 cent pr. overfart (som betales til gondolføreren ved påstigning). Se etter de gule skiltene med «traghetto».

Gå – Venezia er et nettverk av over hundre øyer som knyttes sammen av broer, og er en fantastisk by å rusle i såfremt du har gode sko.

Tre budsjettvennlige bacari

Bacari er små barer der du kan spise typiske cicchetti for femten kroner stykket.

All'Arco – Ligger ikke langt fra Rialto, og serverer utsøkte cicchetti og mat fra lagunen.

Adresse: Calle dell'Ochialer 436, San Polo.

Osteriene Ai Pugni – Avslappet og folkelig. Her kommer du for en aperitivo og deilige cicchetti. Adresse: Fondamente Gherardini, ved Rio de San Barnaba, Dorsoduro.

Cantinone Già Schiavi – Idyllisk beliggenhet ved San Trovaso-kanalen, med vinflasker som ligger stablet i takhøyde.

Adresse: Fondamenta Nani, Dorsoduro.