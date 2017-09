Søndag starter rypejakta: Slik blir årets sesong

Kautokeino, september 2016: Morgenduggen er i ferd med å slippe taket i den høstfargede vidden. En svak sønnavind bygger seg opp og varmen kan minne mer om sommer enn høst. To jegere beveger seg taktfast og bestemt i det rullende terrenget.

Noen hundre meter unna står en pointer som frosset fast i fjellet. Etter å ha søkt perfekt ut i vifteformasjon fra jegerne, har den ikke beveget seg en millimeter siden den luktet fugl.

Etter et kort «reis» og to kjappe smell, roper en entusiastisk stemme om «apport». Så hagler det skryt og godord.

– Det er gutten sin! Bra jobbet Lux.

Premiere

Innarbeidet rutine og lang trening har igjen gitt resultater for Hans Simensen og den premierte pointeren Lux. Både Hans og førstegangsjeger Tom Erik Heia skyter hver sin rype. Det er premiere i rypejakten og de to tilreisende jegerne er godt fornøyd.

Taksering Takseringen foregår ved at to personer og minst en hund følger rette takseringslinjer som er fordelt på et kart. De samme linjene følges hvert år. Hver gang hunden finner ryper noteres det hvor mange ryper det er, kjønn og alder. I tillegg noteres avstanden fra der rypene satt til linjen takrørene går på. Tallene mates inn i et statistikkprogram som beregner tettheten av ryper pr. kvadratkilometer og antall kyllinger pr. par. Dette danner grunnlag for hvor mange jegere man slipper til i jaktområder og hvilke kvoter som settes for at ikke bestanden skal overbeskattes. Resultatene legges også ut på Hønsefuglportalen (http://honsefugl.nina.no/Innsyn/), som eies av NINA.

– Det er den første rypa jeg noen gang har skutt, og jeg har hverken vært i Finnmark eller jaktet med hund før. Det er en flott opplevelse å se hvordan hunden jobber og det gir skikkelig spenning når man går på «stand», sier Heia.





Simensen har lang erfaring som jeger og hundeoppdretter. Han mener Finnmarksvidda gir en annen følelse enn hjemområdene på Østlandet.

– Jeg reiser til Finnmark for jakten og det sosiale rundt, men det å oppleve Finnmarksvidda er også flott. Det er store og fine områder her, og du kan fortsatt være alene om du reiser et stykke fra allfarvei. Dessuten er Finnmarksvidda som et stuegulv sammenlignet med mange jaktområder lenger sør. Her oppe er det ikke så høye vier og vegetasjon, samtidig som det er mindre kupert terreng og lettere å gå i, sier han.

Kort på allmenning Det finnes flere muligheter til å kjøpe jaktkort når sesongen er i gang. Hos Fjellstyrene kan man søke det lokale fjellstyret direkte om jaktkort. Enkelte fjellstyrer selger også kort etter «først til møllen»-prinsippet på www.inatur.no. I perioder med åpent kortsalg kan jaktkort fås kjøpt fra hvert enkelt fjellstyre og/eller lokalt næringsliv som selger kort på vegne av fjellstyret. For noen fjellstyrer administrerer den lokale jeger- og fiskerforeningen kortsalget. I Finnmark finner du kort på www.fefo.no og Statskog selger også kort gjennom inatur.no.

Varierte utsikter

Til tross for at Finnmark har en egen plass i mange rypejegeres drømmer, er det likevel ikke det sikreste stedet å finne fugl i sesongen 2017, ifølge Marius Kjønsberg, rådgiver på Høyskolen i Innlandet/Evenstad.

Han er blant dem som analyserer tallene som kommer inn fra rypetakseringene som gjøres i august.

– Finnmark ser et bunnår i rypebestanden og den generelle trenden er at det er lite fugl også i Nordland og Troms. Store deler av Trøndelag vil ha fin jakt i år, samtidig som du vil finne relativt bra jakt mange steder i Sør-Norge. Noen steder er likevel bedre enn andre. Det er som en hullete ost, men det ser eksempelvis ut til at de østlige områdene i Sør-Norge og langs grensen opp til Trøndelag er veldig lovende. Både med tanke på rype og skogsfugl, sier Kjønsberg.

De dårlige rypetellingene i Finnmark har gjort at jegere som har kjøpt jaktkort her kunne få tilbake pengene sine før jakten startet.

Einar J. Asbjørnsen, leder utmark i Finnmarkseiendommen (FeFo), begrunner bunnåret med en kombinasjon av flere faktorer.

‑ Lite smågnagere, som gjør at rovfugl og andre predatorer tar flere rypekyllinger, og en sen vår med mye snø har vært store utfordringer for rypebestanden. Det fører til snødekt mark der rypa skal hekke på våren, sier Asbjørnsen.

Vis begrensning

På vidda nord for Kautokeino har fullmånen tatt plassen fra solen og stemningen er høy rundt leirbålet. Jakten har ikke vært den beste med tanke på antall fugl i luften, men været er fint og opplevelsen stor. Med noe godt i koppen og buljong i kjelen, har ikke gruppen på åtte noe å klage på.

– Vi kjørte flere mil med firhjuling for å komme oss inn hit, og det har lønnet seg. Vi har ikke sett andre jegere siden vi kom, men har hatt havørn over hodet og reinsdyr i horisonten. Totalopplevelsen er helt fantastisk, sier Tom Erik Heia.

For til tross for at det er færre ryper i fjellet enn før, i fjor ble det felt cirka 180.000 ryper ifølge SSB – en nedgang på cirka 20 prosent siden 2011, er det ikke mangel på rypejegere. I fjor ble det beregnet at opp mot 70.000 jegere var på rypejakt.

Runar Johnsen fra Honningsvåg arrangerer jaktturen for gruppen gjennom selskapet Destinasjon 71 Grader Nord. Han merker god pågang.

– Det mangler ikke forespørsler selv om rypebestanden kan variere mye fra år til år. Er du godt kjent på fjellet, så er kjangsene likevel mye bedre da rypene ofte befinner seg i samme områdene. Så er det jo slik at jakttrykket er størst i nærheten av veier og i lett tilgjengelige jaktområder.

Han oppfordrer likevel alltid jegere han har på besøk til å tenke fremover.

– Uansett hvor man jakter, bør man vise måtehold når man er på rypejakt og tenke på årene som kommer.

Slik blir årets rypejakt

– Det ser best ut i Sør-Norge for bestander av både rype og skogsfugl, sier Kristian Eiken Olsen, fungerende fagsjef innen jakt og fiske i Statskog.

SF forvalter statlige skog- og fjelleiendommer i Norge, og har størsteparten av jaktrettighetene i Nordland og Troms.

‑ Jo lenger nord i Nordland og Troms du kommer, jo tynnere blir det. Samtidig ser det ut til at jo lenger inn fra kysten du reiser i disse områdene, jo mer begrensede forekomster finnes. Innlandet i Troms har kanskje de dårligste forekomstene av både kyllingproduksjon og generell tetthet av rype. I Setesdals-området ser det derimot veldig lovende ut. I Trysil ser det også bra ut. I områdene rundt Dovre er det middels til bra utsikter, sier Eiken Olsen.

Truls Vesterås i Norges Fjellstyresamband, som er den største forvalteren av jaktrettigheter i Norge, trekker frem følgende områder som bra.

‑ I Numedalen, og spesielt Øvre Numedalen, ser det ut til å være veldig gode utsikter. Også i utkanten av Hardangervidda har det blitt observert mye rype, i indre deler er det mer lokale variasjoner. Det varierer en del i Trøndelag, og det ser ut til å være et middels rypeår der. Engerdal ser også ut til å ha tatt seg opp, som er positivt ettersom de hadde et dårlig år i fjor, sier Vesterås.

Ifølge Einar J. Asbjørnsen i Finnmarkseiendommen (FeFo), som har 96 prosent av jaktområdene i Finnmark, er det mørke utsikter over alt i fylket.

– Sagt enkelt og oppsummert så har vi et skikkelig bunnår med lite stamfugl og lite produksjon av rypekyllinger. Jegere vil oppleve langt mellom fugl og en stor andel av enkeltfugl og par istedenfor store kull. Det har gjort at vi har satt tidenes strengeste kvoter med ei lirype og ei fjellrype pr. jeger pr. dag, sier Asbjørnsen.