Storbytur i høst? Dette er de mest populære byene nå.

Amsterdam er den storbyen som øker aller mest i høst, ifølge reisebyrået Ticket.

Den nederlandske hovedstaden er blitt mer populær de siste årene.

– Det er en trend vi har sett over en lengre periode, bekrefter Ellen Wolff Andresen i Ticket - Norden største reisebyrå.

Hun har hentet ut reisebestillinger fra 1. september og ut året, og ser at også London og Paris er store i høst. Sistnevnte fikk en liten dypp etter flere terrorangrep, men ligger nå høyt på reiselistene igjen.

– Og vi ser at London øker med 55 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Så det er egentlig ingen terrorfrykt å spore hos nordmenn, sier Andresen.

Topp ti storbyer i høst

Amsterdam (4) London (1) Paris (5) København (3) Barcelona (2) Manchester (15) München (19) Lisboa (13) Nice (12) Gdansk (20)

Kilde: Ticket (tallet bak er fjorårets plassering. Listen er basert på antall bestillinger i høst.)

Kraftig pundfall gir rimeligere London-turer

For reisende til London kan det bli en rimeligere tur nå i høst enn det har vært i sommer. Ifølge E24.no svekket pundet seg kraftig sent i forrige uke. Det falt med så mye som én krone og ble stående rett over 10.

I vinter skjedde det samme, noe som ga et romsligere reisebudsjett for nordmenn på tur. Den britiske hovedstaden har vært kostbar de siste årene, men pundet falt kraftig etter brexit og har ennå ikke kommet seg helt på topp igjen.