Tar du ut valuta før du reiser? Ikke gjør det.

Og menn er verstinger – hele 15 prosent velger å ta ut valuta før de reiser på utenlandstur, ifølge Sparebank1s ferske undersøkelse.

– Det kan være mange årsaker til det, men kanskje vil noen ha en full lommebok før de reiser? Her viser undersøkelsen at kvinnene kanskje tenker litt mer økonomisk, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1.

Bare syv prosent av kvinnene sier de velger å ta ut kontanter i Norge før de reiser utenlands. Det er også en overvekt av kvinner som tar ut kontanter først når de ankommer reisemålet.

Hva gjør du med kontanter i utenlandsk valuta?

58 prosent sier de venter med å ta ut kontanter, mens 42 prosent av menn sier det samme.

– Kvinnene er klart smartere enn menn akkurat her, sier Gundersen.

Det koster mer å ta ut

Det koster alltid mer å ta ut valuta før du reiser. 21 prosent kvinner og 27 prosent menn opplyser at tar ut utenlandsk valuta både før de reiser og på reisemålet.

– Hvorfor er det dårligere kurs i Norge?

– Det er fordi utenlandsk valuta er dyrere å håndtere. Men hvis du velger å vente med å ta ut kontanter til du kommer frem, så unngår du det. For da tar du ut i landets valuta, sier Gundersen.

Den elektroniske vekslingen, det vil si den som gjelder ved minibankuttak, skjer kun mellom den norske og den utenlandske banken. Seddelkursen er dessuten alltid dårligere enn elektronisk kurs, så styr unna kostbare vekslingskontorer utenlands.

– Det reklameres ofte med null i gebyr på slike kontorer, men kursen er ofte skyhøy og veldig dyr for deg, sier Gundersen.

Velg alltid oppgjør i utenlandsk valuta

Og når du tar ut kontanter – husk å bruke debetkort og velg alltid oppgjøret i utenlandsk valuta . Når du velger å betale med kort utenlands, husk at du alltid må velge å betale i lokal valuta.

– Selv med eksotisk valuta er det alltid mulig å ta ut i en minibank. I Europa er jeg sikker på at du kan bruke kort 95 prosent av tiden. Det er overraskende hvor mye en faktisk klarer seg med kun kort, sier Gundersen.

Har det stor betydning?

Men hvor mye er det egentlig å spare? I det store og det hele kan det være snakk om alt fra noen tikroner til noen hundrelapper, ifølge forbrukerøkonomen.

– Jeg er mest opptatt av tankegangen og bevisstheten rundt det, da blir det billigere for deg uansett.

Forbrukerrådet sier midlertid at det er «hipp som happ» om du tar ut de aller vanligste valutaene som euro, britisk pund og amerikanske dollar før du reiser.

– Men vær klar over at du stort sett får bedre kurs om du venter med å ta ut i utlandet. Hvis du derimot har en sjeldnere valuta, så vil det være billigere å ta ut i utlandet ved ankomst, sier fagdirektør for finans, Jorge Jensen, i Forbrukerrådet.

