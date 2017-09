Turistene ble ønsket velkommen til Island med flott nordlysreklame. Men bildet er tatt i Norge.

Raymond Martinsen gjorde store øyne da han mellomlandet på flyplassen i Reykjavik på Island på hjem fra jobbreise. Han passerte en stor flatskjerm som viste nordlyset dansende over et fjordlandskap. Teksten «Enjoy your stay in Iceland – where you are as welcome as your Mastercard» lyste mot ham.

Men det var bare en ting som skurret, og Martinsen måtte stoppe opp.

– Bildet er tatt i Ersfjorden, tyve minutter fra Tromsø sentrum. Det er ikke tatt på Island, ler han.

Det er ikke så rart at Martinsen kjenner igjen fjorden. Han ble landskjent i fjor da han under en storm seilte Hurtigruteskipet «hjem». For han bor innerst fjorden, i Ersfjordbotn. Her er han lommekjent.

– Jeg har seilt mye rundt på Island og de har flott natur, så de bør ha nok å ta av, sier han.

Nå er reklamen fjernet

Martinsen oppdaget reklametabben i august. Og da vi kontakter Mastercard, som står bak annonsen kommer de med følgende uttalelse på e-post:

En Mastercard-annonse på Reykjavik flyplass viste ved en feiltagelse bilde av en norsk fjord som velkomst til Island. Vi beklager på det sterkeste det inntrufne, og annonsen er nå fjernet.

– Det finnes ikke finere nordlys enn i Norge

Direktør Per-Arne Tuftin i Norske Reiseliv mener at det norske nordlys-bildet på Island bare understreker det opplagte:

– Det finnes vel ikke noe finere nordlys enn i Norge! Ok, det er jo litt fleipete selvsagt, men dette med å velge feil bilder til den type annonser har vi sett før. Et reklamebyrå har nok søkt opp bilder av nordlyset, valgt det fineste, og ikke dobbeltsjekket hvor det kommer fra, sier Tuftin.

Han har tidligere jobbet en årrekke i Innovasjon Norge og har sett hvordan nordlyset har økt i popularitet blant utenlandske turister.

Jakten på nordlyset i reiselivssammenheng startet for fullt i 2005. Da satset Innovasjon Norge offensivt på det «norske» nordlyset. De lanserte en kampanje der de fastslo at nordlyset i Norge var det beste i verden. Kampen om nordlyset ble ført først og fremst mot Finland, men senere mot Island også.

– Da vi hevdet at Norge hadde det beste nordlyset tok det av. Vi fikk oppslag i China Daily, Al Jazeera og Der Spiegel for å nevne noen. I Norge er det en mikroskopisk større sjanse for å se nordlyset i Norge, selv om den kanskje ikke er merkbar, så er det dokumenterbart, hevder Tuftin.

Ønsket var å få flere turister til Nord-Norge på vinterstid.

– Vi satset aktivt på nordlyset i kombinasjon med aktiviteter. Å se nordlyset på hundeslede- eller snøscootersafari i kombinasjon med lokalmat var en av de populære tilbudene, sier Tuftin.