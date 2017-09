Vi besøkte småbyen nazistene holdt høyere enn noen annen

Det er lett å forstå hvorfor maktsyke figurer gjennom historien har blitt lokket til Berchtesgaden. En lokal legende hevder at englene, presset av Gud til å fordele verdens naturlige underverk, plasserte alle på et sted.

Resultatet ble et nasjonalromantisk oljemaleri av daler, åkre, elver, knauser og innsjøer som utgjør et av Sør-Tysklands beste turområder.

Slike historier er kanskje lett å avfeie som fjollete eller arrogante, helt til man opplever Berchtesgadens landskap med egne øyne.

Kommer for det uberørte

Få steder i Tyskland er stigmatisert av historien som Berchtesgaden. Midt i de mektige alpene, hvor Bayern og Königssee-innsjøen overlapper Østerrike i sør, ligger den pittoreske småbyen nazistene holdt høyere enn noen annen.

Det var her Hitler hadde sin private fritidsbolig, hvor Goering, Goebbels og Speer gikk fotturer i fjellheimen og hvor nazist-partiet bygget Ørneredet som en overdådig gave på førerens femtiårsdag.

Claudia Schülein - leder for turistkontoret - sier mange fremdeles reiser hit av historisk interesse, men at flere og flere får øynene opp for områdets andre trekkplastre.

- Tyskere har kommet hit for naturen i flere hundre år, sier hun.

- Vi merker mer og mer at internasjonale reisende er i ferd med å gjøre det samme.





Disse trekkplastrene inkluderer landets tredje høyeste fjell (2713 m.o.h), dype skoger, postkort-aktige småbyer, et spindelvev av turstier og den berømte Königssee-sjøen.

Sistnevnte er den mest populære attraksjonen i Berchtesgaden etter Ørneredet, og med god grunn. Den 200 meter dype innsjøen er ikke bare landets reneste og mest fotograferte - omgitt på alle kanter av åkre, historiske kirker, gårder og fjell – men også et ideelt startpunkt for mange av regionens beste stier.

Et minicruise på sjøen etterfulgt av vandringer i det alpine landskapet er et høydepunkt for mange reisende, og når fergekontoret åpner dørene klokken åtte om morgenen strekker køen seg allerede langt oppover gata.

Claudia Schülein sier den økende interessen for Berchtesgaden kan sees i sammenheng med en større, europeisk trend.

- Folk kommer hit for det rene, det uberørte og tradisjonelle. Berchtesgaden har alt. Og selv om det føles som en verden unna storbyen, kan man lett reise hit fra Salzburg eller München.

Fra nazi-festning til familierestaurant

Du kan tilbringe timer, dager og uker i dette landskapet. Om sommeren beiter kyrne langs de bratte dalsidene, før vinteren dekker området med livlige julemarkeder og travle skianlegg.

Det er vanskelig å fatte at et sted så naturskjønt og fredelig og som Berchtesgaden hadde en sentral plass i den mørkeste delen av Tysklands historie, men fremdeles forblir assosiasjonen til Hitler og andre verdenskrig den fremste grunnen til at internasjonale turister reiser hit.

Mest av alt kommer de for Kehlsteinhaus, også kjent som Ørneredet, en nazist-bygget festning på kanten av regionens vakreste utsiktspunkt.

Både utenfor og innvendig er Ørneredet fargeløst, deprimerende, kald og fiendtlig. Veggene er nakne, som gulvene, og få gjenstander er bevart fra krigens dager. Ved siden av den gullbelagte heisen som frakter besøkende til toppen er det vanskelig å la seg imponere av annet enn utsikten, som strekker seg i et lamslående panorama over Königssee og Berchtesgaden nasjonalpark.

På veggene henger fotografier av føreren, omgitt av fjell, daler og smilende lakeier.

Men som besøkende er det vanskelig å ta inn over seg den dystre forhistorien, ikke av mangel på fantasi, men fordi Ørneredet nå primært fungerer som en restaurant.

- Det er litt påfallende, sier britiske Andy Chadwick.

- Jeg forventet en viss grad av kommersialisering, men dette blir i overkant.

Overalt høres mylderet av stemmer og den skarpe klirringen av bestikk. En sterk eim av surkål og svinekjøtt henger i luften.

Nøkkelringer, t-skjorter og ølkrus med «Kehlsteinhaus»-logoer selges i samme rom hvor Hitler holdt audiens.

De som forventer et stille minnesmerke eller informativt museum drar med andre ord skuffet hjem. Andy blir i dag en av dem.

- Jeg lærer mer om Ørneredet på Wikipedia, sier han.

Claudia Schülein forstår frustrasjonen. Folkeopplysningen, forteller hun, er i dag overlatt til et eget museum, Dokumentationszentrum Obersalszberg, som gir en rørende og pedagogisk innføring i regionens tilknytning til Hitler og nazist-partiet.

- Å finne balansegangen mellom historisk verdi og turistvennlighet har vært en stor utfordring, og de ansvarlige har nok heller valgt å legge vekt på sistnevnte. Det har vært planer om å reorganisere Ørneredet med større fokus på museumsvirksomhet, men de er foreløpig ikke klare.

Urettferdig merket

Etter det dystre og turistifiserte Ørneredet det er en stor lettelse å vende tilbake til den langt vakrere og roligere byen.

Kveldssolen er bare en varm glød bak fjelltoppene mens Berchtesgaden fylles av aktivitet.

Jeg vandrer rundt i sentrum, ser lysene tennes og uteserveringene fylles opp, på kjærester i parken og unger som jager hverandre over slottsplassen. Musikk sildrer fra dører og vinduer mens solen farger himmelen lilla over de mektige fjellene. Det er en livlig, intim og munter stemning her, vel verdt den korte kjøreturen fra nærliggende München eller Salzburg.

At Berchtesgadens mørke år midt på 1900-tallet skal få lov til å definere både byen og området som reisemål oppleves som urettferdig.

Ørneredet er kanskje grunnen til at mange kommer hit. Men det er helt andre ting som sitter i minnet når man drar hjem.

Reisefakta Berchtesgaden

Berchtesgaden kan lett nåes fra både München i Tyskland og Salzburg i Østerrike (bil, tog eller buss).

Norwegian, SAS og Lufthansa har direktefly fra Oslo til førstnevnte.

Distriktet kan lett besøkes som en dagstur fra Salzburg, men det skal godt gjøres å få med seg både Königssee, Kehlsteinhaus og selve byen uten en overnatting.

Overnatting

Budsjett: Hostel Berchtesgaden: Minus for beliggenhet – i overetasjen av Burger King ved togstasjonen – men plenty av pluss for pris, renslighet og sovesal-størrelse. www.hostel-berchtesgaden.de

Middels: Hotel Bavaria: Velrenommert tre-stjerners hotell i historisk bygg. www.hotelbavaria.net

Luksus: Alm & Wellnesshotel Alpenhof: Trolig byens – og områdets – beste hotell: www.alpenhof.de