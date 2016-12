Nordvestlandet får Norges verste nyttårsvær

Meteorologen sparer ikke på kruttet:

– Dere er så «heldige» at dere ser ut til å få det dårligste rakettværet på nyttårsaften. Et lavtrykk utenfor Nord-Trøndelag og Helgeland skaper en front fra Stad til Helgeland. Resultatet blir sludd og snøbyger med regn på utsatte steder ved kysten, sier statsmeteorolog Martin Granerød ved Vervarslinga i Bergen.

Det dårlige nyttårsværet deler Møre og Romsdal med Trøndelag.

Minkende vind

Først på dagen kan det bli liten til full storm fra sør-vestlig retning enkelte steder. Så løyer vinden.

– Når rakettene skal sendes opp utpå kvelden har vinden minket til frisk bris og liten kuling på utsatte steder, mens vindstyrken de fleste steder trolig bare blir bris, sier Granerød.

For skiglade sunnmøringer er det derimot positive nyheter i vente de neste dagene.

– I høyden kan det komme snø og det kan være litt godt nytt for de som er glade i å stå på ski, sier han.

Bedre sør for Stad

I Nordfjord blir det dessverre ikke mye bedre.

– Stort sett får Nordfjord det samme været som på Sunnmøre, men det blir ikke like kraftig som nord for Stad. Folk i Nordfjord må likevel vente seg at det blir en del sludd på nyttårsaften, sier Granerød.