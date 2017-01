Ekstremværet Vidar sneier Nordvestlandet

Ekstremvarselet som er sendt ut av meteorologene, gjelder for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og det er først og fremst høg vannstand som er ventet å kunne gi utfordringer.

Møre og Romsdal slipper unna det verste denne gangen, men vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid påpeker overfor smp.no at nivået vannstanden «kvalifiserer» til obs-varsel for områdene nord for Stad.

Kraftig vind gir problemer på Østlandet Oslo (NTB-Per-Helge Berg): Vind opp mot sterk storm gir problemer på Østlandet onsdag formiddag. Det er også meldt om ekstra høy vannstand mange steder, noe som vil øke torsdag, både på Østlandet og Vestlandet.

– Her vil vannstanden trolig ligger på 60 til 75 centimeter over verdiene angitt i tidevannstabellen, forteller han.

Les hele obs-varselet på Yr.no (ekstern lenke)

Tidevannet vil være på sitt høyeste når lavtrykket er ventet å ligge utenfor Møre og Romsdal torsdag formiddag. Mens det vil blåse full storm i Rogaland, kommer vinden trolig ikke opp i mer enn kuling på Nordvestlandet.

Hvert 20. år

Lengre sør på Vestlandet er det ventet å være 70-85 centimeter over vanlige verdier, ifølge Meteorologisk institutt. Slike verdier kommer bare rundt hvert 20. år.

Les mer om vannstand her (ekstern lenke)

Meteorologisk institutt frykter at den høye vannstanden kan føre til store materielle skader i disse områdene.

– Jeg tror at en god del folk vil få problemer med at vannet trenger inn. Ikke bare noen få steder, men mange. Dette er noe vi bare opplever hvert tjuende år, dersom varselet viser seg å stemme, sier statsmeteorolog Anne-Mette Olsen til NRK.

Bryggen kan oversvømmes

Bergen kan få en vannstand opp mot 225 centimeter og Stavanger over 174 centimeter. Rekorden for Bergen er 240 centimeter i 1990, for Stavanger 182 centimeter i 1994.

Ifølge meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga på Vestlandet vil erfaringsmessig Bryggen i Bergen oversvømmes ved rundt 205 centimeters vannstand, skriver Bergens Tidende.

Både Bergen Havn og Hordaland Sivilforsvarsdistrikt er i beredskap og klar til å rykke ut på kort varsel.

– Vi har ikke iverksatt ekstraordinære tiltak ennå, men kan kalle inn folk på kort varsel. Vår oppgave blir å støtte brannvesenet dersom det blir behov for å lense eller flytte på vann, sier distriktssjef Anne-Margrete Bollmann i Hordaland Sivilforsvarsdistrikt.

Lavtrykk

Det er et lavtrykk øst for Island som er årsaken til ekstremvarselet. Dette lavtrykket går etter hvert sørøstover og er ventet utenfor kysten av Møre og Romsdal torsdag formiddag.

Det er først og fremst høy vannstand som vil sørge for problemene. Mens det onsdag blåser full storm både på Østlandet og langs kysten i Rogaland, vil vinden dempe seg noe i Hordaland torsdag.

I Rogaland er det derimot meldt sterk kuling, noe som er med på å gi høy vannstand.

– Det blir sterk kuling, og det er med på å gi den høye vannstanden på torsdag. Det er fortsatt ventet vestavind, som vil skyve vannmasser inn. Det er særlig i Rogaland vinden blir sterkest, og dermed også der vinden har mest effekt på vannstanden, sier meteorolog Aurora Stenmark til Rogalands Avis.

Det er bare et par uker siden forrige ekstremvær. I romjula var det uværet Urd som feide over Sør-Norge.