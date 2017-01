Høg vannstand - men det renner ikke over

Se flere bilder over

Men Nordvestlandet nord for Stad ble ikke så hard rammet av ekstremværet Vidar.

I Ålesund var det høy flo, men ikkje så høy at det gikk noe over kanten ved lokalene til Redningsselskapet ved Dronning Sonjas Plass.

Også i Ulsteinvik var vannstanden høg, men heller ikke her gikk sjøvannet over bryggekantene i sentrum.

I følge Yr er det på grunn av lavt lufttrykk, pålandsvind og fullmåne at det var ventet ekstremt høy vannstand ved flo på Vestlandet sør for Stad. Vannstanden var ventet å bli 60-80 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellen.

Dette er vannstand som vanligvis bare skjer hvert 20. år. Det er også høye bølger ytterst på kysten. Signifikant bølgehøyde er mellom 6 og 8 meter.

Neste flo torsdag kveld ventes å bli vesentlig lavere enn i formiddag.