Smak av sommer - så vidt

- Det blir masseogtjuegrader. Langt opp på tjuetallet, sier meteoroligikonsulent Trond Robertsen ved Meteorologisk institutt. Ikke nødvendigvis så mye sol, men varmt altså.

Og det er dårlig vær - et stormsenter som kommer inn i Nordsjøen, som har skylda, kan han fortelle.

- Med det til resultat at dere får vind fra sørøst, såkalt fønvind. Heilt fra Bergen, faktisk og nord til Trøndelag.

Væromslaget starter ifølge Robertsen tirsdag kveld.

- Og varer i rundt ett døgn, til utpå kvelden onsdag, sier han.

Da dras nemlig stikkontakta på føneren ut, for å si det sånn: Med et lavtrykk inn fra Island blir det nedbør, dog mest sør for Stad og Dovre.

