Ørskog bada i solnedgang tar av på Facebook

Det sier Lars Vestre. Han har drevet med fotografering siden 12-årsalderen, men er nybegynner på dronefilming.

– Jeg kjøpte meg drone for rundt fire uker siden. At så mange liker det jeg har laget nå er jeg selvsagt veldig glad for, sier Lars.

Etter at filmen ble lagt ut på Facebook tirsdag denne uka, har den blitt sett over 9.000 ganger og over 100 stykker har valgt å dele den.

Elsker solnedganger

Lars syntes det var naturlig å begynne med noe av det han liker best når han skulle prøve ut dronefilming. Han elsker solnedganger, og startet å filme hjemkommunen Ørskog bada i solnedgang.

– Jeg mener den tida da sola går ned er den fineste på døgnet. Og nå er det jo så fantastisk vær her på Sunnmøre, så da blir det ekstra fint.

Vil jobbe med film

Lars, som nå har blitt 21 år, håper å kunne skape seg en arbeidsplass av filming og fotografering etter hvert.

– Ja, det er det som er drømmen. Det å skaffe seg drone var et ledd i den planen, forteller han.

Han har også laget sin egen konto på Youtube med egne videoer. Den kan du sjekke ut her.