Leiligheten har bare ett soverom, og det er både lite og tettpakket. Fargerike esker til oppbevaring, vesker og klær er en del av dekoren. Foto: Irene Jacobsen

Lekent og impulsstyrt interiør: – Det skal være gøyalt å bo her

Ema Bihor (32) bor i det hun kaller en skoeske på 50 kvadratmeter. Her er hver kubikkmeter fylt med farger og ting. Mange ting. More is more, er mottoet.