– Svensk politi har etterforsket en klage fra et kvinnelig medlem av produksjonen om en hendelse i etterkant av opptredenen hans i semifinalen torsdag. Mens etterforskningen pågår, vil det ikke være riktig for ham å fortsette i konkurransen, skriver Eurovision-arrangøren i en pressemelding.

Videre skriver Eurovision at det er nulltoleranse for upassende oppførsel under arrangementet, og at de jobber for å forsikre at alle ansatte skal ha et trygt arbeidsmiljø.

– I lys av det, ser vi på Kleins oppførsel som et brudd på konkurransens regler.

Det er kun Klein og produksjonsmedlemmet som varslet som er involvert i hendelsen.

Aldri skjedd før

– Dette er første gang en deltaker blir diskvalifisert så nært innpå konkurransen, sier Morten Thomassen, som er president i den norske Grand Prix-klubben, til NTB.

– Det er synd, men forståelig at han diskvalifiseres når oppførselen bryter med konkurransens regler, fortsetter Thomassen.

Han tror ikke nødvendigvis at utestengingen av Klein bidrar til å trekke oppmerksomheten vekk fra Israels deltakelse i sangkonkurransen, som har vært omstridt.

– Det kan slå begge veier, men jeg tror kanskje at mange vil gi Israel skylden, i hvert fall indirekte, for hvorfor Klein opptrådte som han gjorde.

Nederlandsk kringkaster sjokkert

Den nederlandske kringkasteren Avrotros kaller utestengelsen «uforholdsmessig» og skriver at de «er sjokkert».

– Vi beklager dette dypt og vil komme tilbake til dette senere, sier Avrotros.

Nederland deltok i semifinalen på torsdag, men var ikke med på generalprøven fredag ettermiddag og heller ikke på juryprøven fredag kveld. Kleins opptreden ble i stedet vist på juryprøven i form av et videoopptak på storskjerm.

– Noe som skurrer

– Det er noe som skurrer når den nederlandske kringkasteren Avrotros nå samtidig sterkt bestrider diskvalifikasjonen, nå gjenstår det å høre hva Joost Klein selv har å si. Denne saken er ikke over, sier Håkon Røssum i Eurovision Norway til VG.

Utover det sier han at han ikke har noen kommentar til saken annet enn at den er svært dramatisk.

Poengene annulleres

Selv om Nederland ikke deltar, kommer alle de øvrige landene til å beholde sine tidspunkter for opptreden i finalen, opplyser arrangøren.

Den eneste endringen er at det ikke vil bli noen opptreden å se på nummer fem, som Nederland skulle hatt. Samtidig ber arrangøren seerne om å ikke stemme på sang nummer fem, ettersom de muligens må betale.

Juryresultatene fra fredag har også blitt kalkulert på nytt slik at Nederland ikke får noen poeng, opplyser arrangøren. Hvis Nederland for eksempel hadde havnet på en niendeplass av en nasjonal jury i et land på tiendeplass, havner nå det sistnevnte landet på niendeplass og mottar to poeng. Den neste på listen rykker da til tiendeplass og får ett poeng.