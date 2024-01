18 artistar skal kjempe om å vinne «Melodi Grand Prix 2024».

Artisten Farida er ein av deltakarane. Ho er frå Gjøvik, men halvt sunnmøring.

I eit intervju med Sunnmørsposten for to år sidan fortalde Farida Louise Bolseth Benounis at ho har feriert på Sunnmøre heile livet. Mora kjem frå Spjelkavik i Ålesund og heile slekta hennar bur på Sunnmøre.

Ho deltok også i MGP for to år sidan. No er ho klar for MGP-comeback med ein låt og eit show som skil seg ut frå alt anna ho har gjort tidlegare, ifølgje pressemeldinga som NRK har sendt ut.

Farida framfører no låten «Heartache», med tekst og melodi skrive av henne sjølv, Kristian Wiik, Ilja Eriksson og Olav Tokerud.

Artistane er fordelt på tre delfinalar, der tre artistar går vidare kvar gong. Den første delfinalen går av stabelen laurdag 13. januar.

Dei ni finalistane skal så kjempe om å vinne konkurransen i den store finalen i Trondheim Spektrum 3. februar.

Farida vann ein delfinale då ho deltok i 2022, men det blei Subwoolfer som til slutt blei vinnar og fekk representere Norge i den internasjonale finalen.

Balladen hennar «Dangerous» blei brukt i TV 2- og Netflix-serien «Blodsbrødre».