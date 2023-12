Det er fritime på Volda videregående skole. Noen gutter fra musikklinjen er ute for å sjekke den nye russebilen de har skaffet, andre sitter inne og spiller kort eller ser på telefonene sine.

For å få et innblikk i trender og forventninger knyttet til dating blant unge, møtte vi Tina Gjøsdal og Truls Bakke Flåm. Begge er 18 år og elever ved musikklinjen ved Volda videregående skole.

De vil presisere at meningene de deler ikke nødvendigvis er deres egne, men heller generelle oppfatninger og uttrykk rundt dating.

Hva slags forventninger har en?

– Jeg tror jenter ønsker seg sterke og snille gutter med god stil, sier Truls.

– Jeg tror det har blitt vanlig for gutter å forvente jenter med store pupper, stor rumpe og smal midje. Dette kan ha startet med influenseren Kim Kardashian, sier Tina.

Tina mener at disse forventningene blant ungdom kan ha oppstått på grunn av påvirkning fra sosiale medier og porno.

– Mange jeg kjenner redigerer bildene de legger ut på Instagram. Det er stor forskjell mellom bildene der og virkeligheten på gata, forteller hun.

Truls Bakke Flåm (18) liker å spille volleyball og musikk når han har fri. Foto: Bethel Britto

«Hoe» og «fuckboy»

Det norske akademis ordbok definerer en «fuckboy» som en gutt som har rykte på seg for å ha ligget med mange.

– Jeg tror ikke dette nødvendigvis handler bare om sex. Hvis en oppfører seg kul og tøff, kan de bli stemplet som en «fuckboy», forteller Tina.

Det kvinnelige begrepet er «hore», men Truls mener det er mer vanlig å bruke «hoe» i slike sammenhenger.

– Bruken av slike begrep har blitt mer vanlig, sier Truls.

Tina sier at gutter ikke liker muskuløse jenter Foto: Bethel Britto

Pick me jente og pick me gutt

Etter skoletid besøker vi Tina mens hun forbereder seg til dagens treningsøkt.

Hun har som mål å trene så ofte hun kan, men det er ikke ofte det lar seg gjøre på grunn av skole, deltidsjobb og møter i kommunen.

Tina er nestleder på ungdomsrådet i Volda kommune.

– Jeg føler at jenter ikke kan ha noen hobbyer lenger. Hvis en liker dataspill og biler, blir en kalt «pick me», og hvis en liker sminke og klær, blir en stemplet som en vanlig jente, sier Tina forvirret.

Tina sier at hun er bekymret for å bli kategorisert som «pick me» på grunn av hennes interesser

Ifølge ung.no: En «pick me girl» er ei jente som søker menns anerkjennelse ved å antyde at hun ikke er som de andre jentene.

Det er ikke uvanlig at en «pick me girl» skryter av ting jenter vanligvis ikke gjør, som å påstå at de driver med sport eller biler.

Det finnes over seks milliarder videoer på TikTok med emneknaggen «pick me».

– Problemet med dette er at de som virkelig har interesse for slike hobbyer blir stemplet på en negativ måte, påpeker Tina.

Ifølge Ung.no er en «pick me gutt» en som synes synd på seg selv og spiller på sympati.

Sammenheng mellom disse skjellsordene og sosialmedier

Helsesykepleier ved Blindheim ungdomsskole, Hanna Jarnes, forteller at ungdommer alltid har brukt skjellsord mot hverandre.

Hun påpeker at det kan være en sammenheng mellom disse skjellsordene og tradisjonelle kjønnsroller, og at noen av dem kan forsterkes på grunn av sosiale medier.

– Ungdata-undersøkelsen viser at 50 prosent av ungdom bruker to timer eller mer daglig på sosiale medier, forteller Jarnes

Når en ser hvordan algoritmene på sosiale medier er rettet mot ulike kjønn, er det tydelig at dette kan påvirke unge mennesker, forklarer hun.

Hanna Jarnes påpeker at noen av de skjellsordene kan forsterkes på grunn av sosiale medier. Foto: Bethel Britto

Ifølge Ungdata-undersøkelsen opplever 70 prosent av ungdommene kroppspress.

– Ofte tror en at de er den eneste som føler det slik, men det stemmer ikke.

– Så fortell det til en venn: «Dette kjenner jeg på». Ofte vil du få tilbake at : «Ja, det gjør jeg også». Det kan bidra til å endre holdninger, forteller Jarnes.