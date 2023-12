3. desember gjekk fristen ut for å melde seg på.

Allereie dagen etter starta konkurransen.

36 artistar og band kjempar om Musikkprisen 2023.

Du finn lista over kandidatane her – og på same side kan du stemme fram dine favorittar.

Tre til finalen

Fristen går altså ut 15. desember.

Tre dagar seinare blir tre kandidatar presenterte.

Alle dei tre finalistane får spele i finalen på Terminalen 11. januar.

Ein vinnar blir kåra basert både på publikum sine røyster og meiningane til ein jury.

Fjorårsvinnar Severin Nautnes (nummer to frå høgre) saman med bandet sitt. Foto: Morten Hjertø (Arkiv)

Mykje i potten

Tidlegare har vinnarane av Musikkprisen fått spele på Jugendfest, pluss spele inn musikk i Ocean Sound Recordings.

Nytt av året er at alle dei tre finalistane får studiotid.

Og vinnaren av Musikkprisen 2023 får ikkje berre spele på Jugendfest neste år, men også på Spire, som er ein konsert- og arrangementsserie for ungdom i Ålesund.

I tillegg kjem også ein framferd på nyvinninga Jugend U18.

Bandet KNEKT er blant dei 36 banda og artistane som kjempar om Musikkprisen 2023. Foto: Mathias Sæter (Arkiv)

Desse har vunne før

Musikkprisen er eit samarbeid mellom Ocean Sound Recordings, Momentium, Sparebanken Møre og Sunnmørsposten.

Tidlegare vinnarar av prisen er Dina Misund, Musth, Mikhael Paskalev, Highasakite, Man Get Out, Padawan, Ine Hoem, Amanda Tennfjord, Cashmere Factory, Revolt og Kontrollert Kaos, Liz og Emilie Malene.