Kjøpesenterkjeda Alti og samvirkelaget Coop Nordvest får prisen for bruk av nynorsk i marknadsføring både digitalt og fysisk på kjøpesentera og i butikkar, skriv Nynorsk kultursentrum i ei pressemelding.

– Det er svært positivt for skriftspråket at store aktørar som Alti og Coop Nordvest tek i bruk språket på digitale flater og arenaer som er viktige for språkbrukarane i kvardagen. Med denne prisen vil vi gi honnør til både den sentrale leiinga i desse bedriftene og den einskilde senterleiaren og butikksjefen der ute som passar på å ta i bruk språket vårt kvar dag, seier styreleiar for Nynorsk kultursentrum, Jan Olav Baarøy.

Med prisen følgjer 100.000 kroner. Summen er prisvinnarane samde om å gi vidare til Nynorsk bedriftsforum – eit landsdekkjande kontaktnett av og for nynorskbedrifter som jobbar for at det skal vere like enkelt å vere nynorskbedrift som bokmålsbedrift.

