– Sidan det er 40 års jubileum ville vi feire med eit par nye låtar. Både for eigen del, men først og fremst ville vi gi noko tilbake til fansen som har følgt oss i alle år, heiter det i ei fråsegn frå bandet.

Først ut av dei to nye singlane er «Great Wheel's Turning», der Dance With A Stranger gjentok suksessoppskrifta som gav dei store hitlåtar som «Everybody Needs A Friend» tilbake i 1987.

Gitarist Frode Alnæs har komponert melodien, medan teksten er det vokalisten i bandet Øyvind "Elg" Elgenes og artistkollegaen Jeff Wasserman som står for.

Det blir lova «klassisk DWAS-sound», fordi ein har klart gjenforeine originalmedlemmer og sentrale bidragsytarar frå glansdagane frå seint åttital, blant dei produsent Bjørn Nessjø og programmerar/keyboard Kjetil Bjerkestrand. Bandet hentar også inn dei gamle koristane sine frå New York, Vaneese Thomas, Angela Clemmons Patrick og Darryl Tookes.

– Utruleg nok klarte vi å samle gjengen som var med på dei aller første platene. Kjensla av å gå tilbake til røtene og jobbe med våre opphavlege kreative krefter var uvurderleg for oss, seier Elg, Alnæs og Bjørn Jenssen, som i dag utgjer bandet etter at Yngve Moe gjekk bort i 2013.

Jubileumsfeiringa blir sparka i gang på sommaren med opptreden på ei rekke festivalar med start 3. mai på Balejazz og Maijazz dagen etter, før det blir ei konsertrekke i september – der fleire konsertar allereie er utselde.

Dance With A Stranger vart stifta i 1984 og gav ut sitt første album i 1987. Dei har selt rundt halvtannan million plater i Noreg, vann tre Spellemannprisar, og har toppa VG-lista med fleire songar frå sine i alt åtte album.

