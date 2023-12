– Det har vorte bede om refusjon for til saman 481.804 kroner, seier kommunikasjonssjef Tona Mesna i Spleis til Nettavisen.

Spleisen vart oppretta for å samle inn pengar til hovudpersonen i NRK-serien «Ingen elsker Bamsegutt». Serien har fått kritikk etter at det vart kjent at mannen vart dømd i ei sedelegheitssak i 1991. Denne dommen var utelaten i serien.

Serien vart først sett på pause, men til slutt trekt på permanent basis.

Avisa skriv at mannen vil bli sitjande igjen med litt over 3,6 millionar kroner frå aksjonen.

