Aleksandra Olsen (24) er ansatt i Sunnmørsposten i ei to-årig prosjektstilling for å jobbe med journalistikk retta mot unge voksne. Hun har tidligere jobba to år som sommervikar og som frilanser for avisa.

– Det blir artig å komme i gang. Vi har mange planer for hvordan avisa skal levere god journalistikk til unge voksne, sier Olsen selv.

Hun har bachelor i journalistikk fra Høgskulen i Volda, og denne våren skal hun avslutte en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra Universitetet i Agder. Parallelt med masterutdanninga i Kristiansand har hun jobba i et fast vikariat i 50 prosent stilling som journalist i NRK Sørlandet og som innholdsprodusent i kommunikasjonsavdelinga ved UiA.

I masteroppgava skal Olsen forsøke å gi et svar på hvilket forhold unge voksne på Sunnmøre har til nyheter.

Hun starta i jobben hos Sunnmørsposten 2. januar 2024.