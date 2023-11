Honndalstausene i aksjon på 90-årsdagen til Sven Nyhus i 2022. Foto: Riksscenen.

Dette biletet av Honndalstausene prega framsida på albumet Gamle Nordfjord frå 2008. Foto: Gitte Johannessen

Fire av sju honndalstauser samla rundt kveldsmaten ein novemberkveld i 2023. Frå venstre og rundt bordet Torunn Raftevold Rue, Gunn Sølvi Gausemel, Bente Tomasgård Storbakken og Marianne Tomasgård. Foto: Bent Tandstad / NPK

Honndalstausene saman med Sven Nyhus utanfor NRK ein gong på 1990-talet. Foto: Privat

Honndalstausene med komp var med i TV-programmet «Vindu mot Lillehammer» under OL på Lillehammer i 1994. Foto: Anne Liv Ekroll.

Honndalstausene heldt 25-års jubileumskonsert ved Hornindalsvatnet sommaren 2008. Foto: Irene Lødemel

Honndalstausene på landskappleiken i Sogndal i 1997. Foto Odd Geir Kvam

Honndalstausene i aksjon under Landsfestivalen på Fagernes i 1989. Foto: Privat

Tredje albumet, Strengeleik, kom i 1992.

Debutalbumet Honndalstausene kom i 1988.

Det å samle Honndalstausene til eit intervju er ikkje enkelt. Ingen av dei bur i heimbygda Hornindal i Nordfjord lenger, og dei er spreidde over store delar av landet. Vi greidde å få samla fire av dei sju tausene i Krokstadelva utanfor Drammen, der Bente Storbakken, fødd Tomasgård, har busett seg.

Torunn Raftevold Rue har teke vegen frå Seljord i Telemark, medan Gunn Sølvi Gausemel og Marianne Tomasgård kom togande inn frå høvesvis Oslo og Lørenskog. Dei som ikkje var til stades av medlemene er Gunnhild Sindre, som bur i Stryn, Synnøve Hjellbakk Hole, busett på Hellesylt og Tone Lien Dyrkorn med adresse i Oslo.

Det er dekt på til kveldsmatsete i det trivelege huset i Eiker-bygda. Stemninga er god, dei fire folkemusikarane har ein fin tone seg i mellom. Latteren sit laust når minna frå den 40 år lange karrieren blir trekte fram

No har dei ikkje vore samla sidan eit arrangement i Sjøbygda i Selbu i Trøndelag i sommar, der dei fekk ein plass på «Hall of Fame»-veggen til Norsk radio og fjernsynsmuseum, også kalla Trekkspelet og gammaldansens Hall of Fame. Då kvitterte dei sjølvsagt for æra med ein konsert.

Tausene

Ei taus er på nordfjorddialekt ei ugift jente eller tenestejente. Honndalstausene gjekk på vidaregåande eller var akkurat ferdige med det, då dei fekk ideen til å bli Honndalstausene i 1983.

40 år etter er dei strengt tatt ikkje tauser lenger, men flytting, ekteskap, sambuarskap og born til trass, dei held framleis saman.

Det har i alle år vore ein rik folkemusikktradisjon i Hornindal. Spelmannslaget i bygda heldt høg kvalitet og gjorde det godt på kappleikar rundt omkring. Men det var også eit miljø for klassisk musikk gjennom Hornindal salongorkester.

– Musikkmiljøet i Hornindal då vi voks opp der var svært bra. Det er ei lita bygd, men vi hadde både korps, spelemannslag, salongorkester og storband. Dei kom tidleg i gang med det som seinare skulle bli kalla Kulturskulen. Musikkopplæringa kom inn i skulen alt tidleg på 1970-talet, fortel Torunn Raftevold Rue.

Mange born og unge ynskte å lære seg å spele fele, så også med dei som skulle bli Honndalstausene. Så dei var skulerte både i folkemusikk og klassisk musikk då dei starta jentespelemannslaget.

Rett nok er Marianne Tomasgård fødd og oppvaksen i Nannestad i Akershus, men med far frå Hornindal med sterk interesse for tradisjonsmusikk, så var det heilt naturleg for henne å bli med når søskenbarn og venninner frå nordfjordbygda starta spelmannslag. Ho skil seg litt ut frå dei andre tausene med austlandsdialekta si.

– Det er vanskeleg å seie kvifor folkemusikktradisjonen har stått så sterkt i Hornindal. Kan det ha noko å gjere med at det er den einaste bygda i Nordfjord og Sunnmøre utan bedehus? Vi har greidd oss med kyrkja, ler Gunn Sølvi Gausemel.

Debut i Vågå

Dei fekk debuten sin på distriktskappleiken for vanleg fele i Vågå i 1983, og gjorde stor suksess.

– Det var nok alle godorda der som gjorde at vi fekk lyst til å satse vidare. Hadde det gått dårleg, så tvilar eg på at vi hadde halde fram. Det gjeld i alle fall for meg, seier Bente Storbakken. Dei andre nikkar. Det var på Vågå ungjentene frå Hornindal fekk gneisten til vidare satsing.

Sidan har det gått slag i slag. På 1980-talet auka interessa for folkemusikk, og dei sju ungjentene frå Hornindal vart tekne i mot med opne armar alle stader. Dei nådde langt ut over det tradisjonelle folkemusikkmiljøet.

Dei har spelt til dans på tallause ungdomshus og samfunnshus opp gjennom åra, og det er ei erfaring dei er glade for å ha fått med seg.

– No er det slutt på slike dansefestar, så det fint å ha gjort det, seier Torunn.

Alle brukar både vanleg fele og hardingfele om ein annan. Måten dei kombinerer dei to felevariantane på har gitt dei eit eige attkjenneleg lydbilete, «sound» som det blir kalla på fagspråket.

Honndalstausene vann gullmedalje på den første Landsfestivalen i gammaldansmusikk dei deltok på i 1988, og seinare har dei også vunne fleire andre medaljar i lagspel.

Vekte oppsikt

Det er klart at sju unge, flinke og pene felespelande ungjenter i like bunadar vekte oppsikt. Dei vart henta inn til fleire TV-program både på 1980- og -90-talet. Dei spelte blant anna i den direktesende kveldsunderhaldninga under OL på Lillehammer i 1994. Programmet heitte «Vindu mot Lillehammer», og då dekk dei spele saman med Sissel Kyrkjebø

Dei spelte kvar dag i ei heil veke då Tusenfryd-parken vart opna på Vinterbro i Akershus i 1988, og tausene deltok under opningsfesten for Aker brygge i Oslo.

Og dei har vore med i fleire store program på NRK, blant anna Kvelden før Kvelden vesle julaftan, i tillegg til fleire deltakingar i DaCapo med Vidar Lønn Arnesen og Gunnvor Hals som programleiarar, programmet til Erik Bye og mykje meir.

Sjølvsagt har dei også vore flittige gjester i folkemusikkhalvtimen og andre radioprogram.

Spelinga har ført dei også til utlandet, slik som Italia, Sveits, Tyskland og Skottland. Minna er mange og gode, det var store opplevingar for venninnegjengen frå Nordfjord. I starten stilte dei i Nordfjordbunad, men dei seinare åra har dei variert litt i klesdrakta.

Det har også blitt mange prisar på Honndalstausene. Kulturprisen i Hornindal, fylkeskulturprisen i Sogn og Fjordane og fleire andre.

Fire album

Tausene spelte også inn ei LP-plate og tre CD-ar, den første, Honndalstausene i 1988. Så kom Strengeleik i 1992 og Frie former i 2000. Førebels siste utgjeving er Gamle Nordfjord i 2008

– Det var stort. Vi fekk Sven Nyhus til å produsere plata, og han stilte strenge krav. Han gav oss klar beskjed om at vi måtte reise heim og øve. Han har betydd mykje for utviklinga vår, seier Gunn Sølvi Gausemel.

Tre av innspelingane gjekk føre seg i Rainbow studios i Oslo, der Jan Erik Kongshaug regjerte. Det borga for skikkeleg kvalitet.

– Vi måtte vere skikkeleg godt førebudde, for der gjekk taksameteret. Vi var disiplinerte og brukte ikkje meir tid enn vi måtte. Men resultatet var veldig bra, seier Marianne Tomasgård.

Hornindal har ein rik tradisjon for folkemusikk og folkedans. Så Honndalstausene er del av ein fleire hundre år gammal kultur med spel og dans.

– Det vi ikkje visste då vi starta opp, er at Hornindal har ein lang tradisjon med kvinnelege spelemenn. Det kom fram etter at vi var godt i gang. Vi har funne fram til fleire av slåttane etter desse kvinnene. I ein hundreårsperiode frå midten av 1700-talet var heile 15 spelemenn i området kvinner, held Gunn Sølvi fram.

– Vi var heldige med tida. Vi fekk med oss både den aukande interessa for folkemusikk generelt, i tillegg til at det var ei jentebølgje, skyt Bente inn.

Samuline Seljeset

Den mest kjende av dei kvinnelege spelemennene frå Hornindal er Samuline Seljeset (1804-1872). Den vandrande spelemannen og skreppehandlaren Loms-Jakup kom ein gong innom Seljeset i Hornindal. Han såg at det var ei fele der, og han lurte på om det var nokon som kunne spele på henne.

Samuline, som var kone på garden, svarte at ho gnukka litt, men det trudde ikkje han noko på. Då spelte ho ein springar nettopp etter Loms-Jakup, og han vart storleg imponert.

I det heile har folkemusikken heile tida vandra, slik at det er mogleg å finne att lokale slåttar heilt andre stader, gjerne med små endringar.

– Brudemarsj frå Seljord er det mange som kjenner som ein gammal norsk marsj. Det viser seg at ein nesten heilt lik brudemarsj lever i beste velgåande lenger sør som brudemarsj frå Gotland, seier Seljord-busette Torunn Raftevold Rue.

Tausene vart nominerte til Spellemannprisen for debutplata, men det var kvedaren Kristin Bråten Berg som fekk prisen det året. Men nominasjonen viste tydeleg at dei no var å rekne med i det norske tradisjonsmusikk-miljøet.

– Det er viktig å få fram at vi har hatt svært dyktige komp-musikarar med oss både på platene og på konsertar. Vi må nemne Arne Sigurd Haugen på gitar og Martin Thune på bass. Vi må også ta med Arne Sandum og trekkspelarane Emil Kroken og Tore Løvgreen. Vi har vore heldige som heile tida har hatt flinke musikarar som gjerne ville spele med oss, seier Marianne Tomasgård.

– Eit fyrverkeri i folkemusikken

Redaktør Jostein Aardal i magasinet Folkemusikk meiner Honndalstausene har vore svært viktige for norsk folkemusikk.

– Dei var som eit fyrverkeri i folkemusikkmiljøet. Det var noko heilt anna enn det ein hadde opplevd tidlegare. Det var unge jenter som tok opp att den gamle tradisjonen frå Nordfjord og Søre Sunnmøre med kvinnelege spelemenn som spelte i offentlege samanhengar, fortel han til NPK.

Dette med kvinnelege spelemenn fanst ikkje andre stader i landet, og Aardal meiner at Honndalstausene gjorde ein stor jobb med å få fram denne tradisjonen. Seinare har også Sigrid Moldestad og Benedikte Maurset vidareført dette.

– Honndalstausene vart eit førebilete for mange andre jenter, og det ser ein resultatet av i dag. Det er jentene som dominerer på festivalar og kappleikar. Dei har ein stor plass i historia, og det er artig at dei framleis spelar saman og har det kjekt med folkemusikken, seier Jostein Aardal.

