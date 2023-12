Konserten finner sted på Terminalen, mandag 18. desember fra kl 18.00 - 20.00 og er åpen for alle.

– Vi vet at mange føler seg maktesløse i en verden preget av grusomme krigshandlinger. Derfor inviterer vi til en kveld hvor vi kan gjøre noe sammen for våre medmennesker – ved å støtte Leger Uten Grenser sitt livreddende arbeid verden over, sier initiativtaker og daglig leder i Vest Studio, Kristina Giske.

Programmet inneholder et bredt spekter av sjangre fra både lokale og nasjonale artister:

Marit Larsen, Ålesund Strykekvartett, Hedvig Mollestad, Mahogni, Erik Havnes, Live Hanken, Nils Petter Molvær, Ingrid Olava, Robert Post, Hilde Marie Kjersem, Ingvild Sandnes, Natalie Sandtorv. I tillegg blir det en samtale mellom generalsekretær i Leger Uten Grenser, Lindis Hurum og Marit Larsen.