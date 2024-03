– Fargespill er et kunstprosjekt der barn og unge framfører musikk og dans fra forskjellige nasjonaliteter, forteller kunstnerisk leder for Fargespill Ålesund, Karoline Isaksen.

I kjelleren på Fellesverket Dragen i Ålesund øver rundt 60 barn og unge fra mer enn 25 nasjonaliteter til årets Fargespill. Premiere er førstkommende søndag, 10. mars.

Kunstnerisk leder for Fargespill Karoline Isaksen på Kjetil Holms kulturpris i 2023. Foto: Anne-Marthe Vestre Berge

Daniel Jacobs (til venstre) og Asmit Darjee er helt ferske deltakere av Fargespill. Foto: Peder Reite

Daniel Jacobs og Asmit Darjee er med på Fargespill for første gang.

– Jeg er med på Fargespill for å skape liv og for å få fram den indre energien i kroppen. Vi lærer å stå framfor publikum. Det er helt fantastisk å være her med den gode stemninga, det gode miljøet og de fantastiske folka, sa Daniel Jacobs.

– Jeg er med fordi jeg elsker musikk, opptre og dans. Alle sammen danser fantastisk. Dette gir oss mye erfaring med å stå på scenen, sa Darjee.

Christian Pitani Grønmyr har vært med helt fra starten av Fargespill i Ålesund. Foto: Peder Reite

Christian Pitani Grønmyr har vært med helt fra starten av Fargespill i Ålesund.

– Å være med fra starten har vært en fantastisk reise. Jeg har opplevd mye og sett mange nye folk gjennom scene og musikk. Det er så fullt av liv og veldig kjekt, sier han.