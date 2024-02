Møre og Romsdal fylkeskommune har fått 290.000 kroner frå Riksantikvaren til å undersøke mellomalderruinar på Ulstein og Herøy kyrkjegard.

Arkeolog Arve Nytun og kollegaene hans i fylkeskommunen, vil gjennomføre undersøkingane med georadar - arkeologen sitt ekkolodd.

- Vi veit at det skal ligge restar av kyrkjeruinar både på Ulstein og i Herøy, og på 70-talet vart det gjort arkeologiske undersøkingar i delar av områda, seier Nytun i ei pressemelding.

Arkeologane vil no gå over større felt for å sjå kva dei klarer å påvise med georadar.

- Undersøkingane kan avdekke delar av ruinane vi ikkje har kjennskap til, og andre større strukturar. Vi kan også avdekke graver, og eventuelt andre bygningar som stod her før kyrkjene, fortel Nytun.