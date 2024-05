Det er første gang en norsk spillefilm vinner denne prisen, ifølge Kulturmeglerne.

– Jeg er utrolig glad og stolt. Dette er sånt man drømmer om, og nesten ikke tør å tro på, sier Tøndel i en pressemelding lørdag kveld.

– Det har tatt ni år å realisere denne filmen siden jeg først fikk ideen, og det føltes helt uvirkelig å motta denne prisen, sier den 34 år gamle regissøren.

«Armand» med Renate Reinsve i hovedrollen hadde verdenspremiere i Cannes 18. mai som en del av sideprogrammet Un Certain Regard.

– Overveldende

Ullmann Tøndel ble på kort varsel bedt om å returnere til Cannes, men det er usikkert om han kom fram i tide, skriver Aftenposten. En annen representant for filmen, Mathieu Robinet, gikk på scenen og mottok prisen lørdag kveld.

Filmens produsent Andrea Berentsen Ottmar sier mottakelsen på den franske filmfestivalen var overveldende.

– At Halfdan ender opp med å få prisen Caméra d'Or er en utrolig anerkjennelse av hans talent og en fantastisk start på denne filmens reise ut i verden, sier Berentsen Ottmar.

Lydpris

Filmen, som er Ullman Tøndels første spillefilm, fikk fredag også prisen for beste lyddesign i Cannes.

Handlingen i «Armand» foregår på en skole, der en alenemor og et foreldrepar er innkalt til møte. Noe har skjedd mellom to barn, og det er uklart om det er veldig alvorlig – eller om det bare er lek. Det er duket for både mistenkeliggjøring og en kamp om virkeligheten.

«Armand» åpner filmfestivalen Oslo Pix i august og har ordinær kinopremiere 27. september.