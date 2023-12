I artikkelen skriv avisa at Grøtta Grav i ein e-post til kommunen spør om å komme til rådhuset for å filme ein informasjonsfilm om førehandsstemming. 44-åringen stilte som ordførarkandidat for Høgre i Rauma i valet i haust.

Åndalsnes Avis skriv at Grøtta Grav seier til kommunen at han har ein avtale om å publisere videoen på nettsidene til avisa. Men i artikkelen seier likevel redaktøren at dei ikkje har fått ein førespurnad av 44-åringen.

Grøtta Grav meinte artikkelen inneheldt feil, fordi han faktisk hadde vore i kontakt med Åndalsnes Avis om publisering av filmen. Han argumenterte i klaga med at det er belastande å bli framstilt som ein som snakkar usant.

Klaga vart teken til følgje av PFU, som felte Åndalsnes Avis på Ver varsam-plakatens punkt 3.2 om opplysningskontroll.