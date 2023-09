Scoringslykke for Lødemel

Lukas Olai Lødemel ble med sine to scoringer den store helten for Hornindal i 2-1-seieren over Flatraket/Selje 2 i 6. divisjon, Sogn og Fjordane - Avdeling 4 i fotball. Flatraket/Selje 2 har tapt sine siste fem hjemmekamper.