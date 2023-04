Bergsøy 2 ble ydmyket av Giske

Bergsøy 2 måtte seg seg slått 0-5 da Eivind Olav Erstad førte an med to av målene for Giske i 5. divisjon, Sunnmøre i fotball. Bergsøy 2 har ikke tatt poeng på de siste to kampene.