Hjemmetap for MTG mot Vanylven

Christoffer Andreas Ervik Røys scoret det avgjørende målet for Vanylven i 3-2-seieren over MTG på Tjørvåg stadion i 6. divisjon, Sunnmøre - Avdeling 3 i fotball onsdag. MTG gikk på sitt første tap for sesongen.