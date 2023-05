Skodje 7er kunne juble etter toppkampen

Mikolaj Chojnacki viste scoringsform da Skodje 7er seiret 5-2 over Valldal 7er i 7er, Sunnmøre - Avdeling 2 i fotball for menn. Valldal 7er har tapt sine to siste kamper.