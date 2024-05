Dobbel fra Elveseter for Bergsøy 2

Glenn Are Nerland Elveseter scoret to ganger og hjalp Bergsøy 2 til 3-1-seier over Spjelkavik 2 i 5. divisjon, Sunnmøre i fotball onsdag. Det stoppet Bergsøy 2s tapsrekke på tre kamper.