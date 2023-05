To fulltreffere fra Leikanger Skar

Thomas Leikanger Skar sto fram med to scoringer da NTNUI-Ålesund vant 4-1 over Langevåg 2 i 6. divisjon, Sunnmøre - Avdeling 2 i fotball. Langevåg 2 har gått poengløse av banen i to strake kamper.