Vigra / Valder 2 slo Guard i målfest

Ola Just Martinsen scoret to ganger da Vigra/Valder 2 vant 6-2 over Guard i 6. divisjon, Sunnmøre - Avdeling 2 i fotball for menn. Det brøt Guards seiersrekke, som hadde vunnet tre kamper på rad.