Mehl Slettebak bøttet inn mål for Guard/Aksla 2 7er

Hanne Mehl Slettebak scoret fire ganger da Guard/Aksla 2 7er vant 10-1 over Vanylven 7er i 7er, Sunnmøre i fotball for kvinner. Vanylven 7er har ikke tatt poeng på sine to første kamper.