Sykkylven 2 senket av Kolseth

Sondre Kolseth sikret seieren med sin 3-2-scoring for Langevåg 2 mot Sykkylven 2 på Ikornnes idrettspark i 6. divisjon, Sunnmøre - Avdeling 2 i fotball for menn. Sykkylven 2 har gått poengløse av banen i to strake kamper.