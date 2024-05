Pernille Sjåstad Tafjord ble helten for Spjelkavik

Pernille Sjåstad Tafjord sto for den avgjørende scoringen for Spjelkavik i 2-1-seieren over Sula/Langevåg på Spjelkavik kunstgress i J14 1. divisjon, Vår torsdag. Det var Spjelkaviks første seier i årets sesong.