Dubicki-dobbel for Langevåg

Filip Dubicki scoret to ganger og hjalp Langevåg til 3-2-seier over Volda 2 i 4. divisjon, Sunnmøre i fotball for menn onsdag. Det stanset Langevågs tapsrekke. Laget hadde ikke tatt poeng på sine tre siste kamper.