Gossen 2 9er vant i målfest

Sturla Husevåg sto for den avgjørende scoringen for Gossen 2 9er i 7-6-seieren over Tomrefjord/Fiksdal/Rekdal på Tomrefjord stadion i G16 2. divisjon, Avdeling 2 tirsdag. Gossen 2 9er har ni seirer på sine elleve siste kamper.