Sylte-dobbel sikret seier

Jon Håvard Bjørdal Sylte sikret tre poeng for HaNo/Lepsøy 2 7er da Skodje 7er ble slått 4-3 i 7er, Sunnmøre - Avdeling 2 i fotball for menn. Skodje 7er har tapt sine to siste kamper.