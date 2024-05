Ingrid Seline Døving Wenstrøm i scoringshumør mot Langevåg / Sula

Ingrid Seline Døving Wenstrøm ble med sine to scoringer den store helten for Herd 2 i 2-0-seieren over Langevåg/Sula i J16 2. divisjon, Avdeling 1 - Vår mandag.