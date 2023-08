Brakseier for Stordal / Ørskog

Mathias Brusdal Nesvik scoret to mål og hjalp Stordal/Ørskog til 5-0-seier over Ravn i 5. divisjon, Sunnmøre i fotball for menn torsdag. Stordal/Ørskog har tatt poeng i åtte hjemmekamper på rad.