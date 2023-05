SIF/Hessa tapte hjemme mot Valder/Vigra

Linus Olai Brune Pedersen ble med sine to scoringer den store helten for Valder/Vigra i 2-0-seieren over SIF/Hessa i G14 2. divisjon, Vår mandag. Valder/Vigra har vunnet alle sine kamper så langt i år.